Arriva in Provincia la mostra contro la violenza sulle donne

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 6 marzo, alle 10.30, sarà inaugurata a Palazzo Granducale la mostra itinerante “Perché la Giornata contro la violenza sulle donne è tutti i giorni”.

La mostra, coordinata dalla prefettura in collaborazione con Inail, Provincia, Consigliera di Parità e Comune di Livorno, è composta da 13 tavole pittoriche realizzate dall’artista livornese Fabio Leonardi, che raffigurano figure femminili accompagnate da messaggi motivazionali contro la violenza di genere.

All’iniziativa saranno presenti la vice presidente della Provincia, Eleonora Agostinelli, la consigliera provinciale di parità, Maria Grazia Dainelli e Fabio Leonardi con un gruppo di suoi studenti del liceo artistico Russoli di Pisa.

