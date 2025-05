Arriva la nave scuola uruguaiana Capitán Miranda

Tre giorni di iniziative da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno, giorno delle visite aperte al pubblico dalle ore 15 alle 18. L’attracco della Capitán Miranda permette a Livorno di essere, ancora una volta, al centro dell’attenzione di temi legati al mare e, come specificato dal sindaco Salvetti, di temi inerenti l'economia e i rapporti internazionali

Presentate nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale le iniziative in programma per l’arrivo a Livorno della nave scuola uruguaiana Capitán Miranda. L’attracco della Capitán Miranda nel porto labronico, previsto per il 4 giugno alle ore 9, permette a Livorno di essere, ancora una volta, al centro dell’attenzione non solo di temi legati al mare ma, come specificato dal sindaco Luca Salvetti, anche di temi inerenti ai rapporti internazionali e all’economia. “Un’occasione che vedrà la nostra città come il cuore di tanti ragionamenti. Tra la Vespucci e la Capitán Miranda il nostro porto ospiterà due imbarcazioni iconiche e suggestive, a testimonianza di come lo stesso porto di Livorno sia un punto di riferimento anche a livello internazionale” ha tenuto a sottolineare il primo cittadino. Un’occasione che, tra le altre cose, permette inoltre di evidenziare la grande vicinanza esistente tra Italia e Uruguay, così come con tutta l’America Latina. Presente alla conferenza anche il Console onorario dell’Uruguay, Silvio Fancellu. “Non posso che contribuire all’immagine di una Livorno viva e ammirata nel mondo. – dichiara Fancellu – Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la disponibilità, presente e passata, nella costruzione di un’immagine di Livorno caratterizzata da una vocazione internazionale, che va assolutamente coltivata”. Durante l’evento, non è mancata una menzione speciale a Pepe Mujica, ex presidente dell’Uruguay e cittadino livornese onorario. “Mujica ha sempre visto in Livorno l’idea della città marittima, dove si parla sempre di argomenti come le linee logistiche e dalla quale, sotto l’aspetto economico, abbiamo avuto dei risultati incredibili soprattutto nel sistema ferroviario: metà di quello uruguaiano, infatti, è partito da Livorno e qui arriva una quantità notevole di pasta di cellulosa” ha aggiunto il Console. Segnalata più volte nel corso della conferenza è stata anche l’importanza culturale e storica di questo rapporto. Una collaborazione, quella tra Livorno e Uruguay, che potrebbe divenire un elemento di forza della città labronica dal punto di vista economico internazionale. “Anche se non strettamente collegato alla visita, vorrei sottolineare ciò che sta accadendo a livello internazionale sul fronte economico. – ha continuato il suo intervento Salvetti – Proprio in queste ore, ci sono dei passaggi importanti tra l’Unione Europea e il Mercosur, quest’ultimo importantissimo riferimento per l’Europa. In un momento in cui, in giro per il mondo, si sente parlare di dazi e di chiusure, di interruzioni di rapporti, quello che sta accadendo tra l’Europa, l’Italia e i paesi dell’America del Sud è, secondo me, estremamente significativo. Proprio per questo, mi sarei augurato che l’iniziativa del 4 giugno avesse ottenuto un maggiore riscontro da parte del governo italiano”. Una speranza condivisa anche dallo stesso Silvio Fancellu: “abbiamo pensato che questo fosse il momento migliore per promuovere una naval diplomacy dove due navi che si sono già incontrate a Montevideo si rincontrano, dopo una lunga navigazione, nel porto di Livorno. Quest’ultimo, ad oggi, la realtà dove tutte le istituzioni lavorano affinché possa definitivamente diventare un porto dall’alta competitività. Il Mediterraneo ha necessità di essere un faro per le rotte che partono dal Sud America, e stiamo lavorando affinché Livorno si possa candidare e avere un ufficio del Mercosur come punto di riferimento”. Il programma per l’arrivo della Capitán Miranda si articolerà in tre giorni da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno (sabato 7 il giorno di ripartenza) e prevederà:

Mercoledì 4 giugno

Ore 9: arrivo della nave scuola Capitán Miranda al porto di Livorno;

Ore 11: cerimonia dedicata a Giuseppe Garibaldi, “Eroe dei due mondi”, organizzata dallo stesso Silvio Fancellu, con offerta floreale del consolato uruguaiano e coinvolgimenti di bambini e studenti;

Ore 12: visita della Capitán Miranda;

Ore 15: visita da parte del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi.

Giovedì 5 giugno

Ore 12: ricevimento offerto dal Sindaco di Livorno in onore della nave scuola “Capitán Miranda” nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale;

Ore 18:30: cocktail per una quota massima di 50 persone destinato alle autorità.

Venerdì 6 giugno

Ore 10: visita alla stazione elicotteri della Marina Militare di Luni (80km da Livorno);

Ore 16-17: visita all’Accademia Navale;

Ore 15-18: visita gratuita al pubblico della Capitán Miranda.

