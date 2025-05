Arriva l’Amerigo Vespucci, aperte le prenotazioni per visitare il veliero

Attraccherà il 4 giugno al Molo Capitaneria. Nell'articolo trovate il link per prenotare la visita

E’ ufficiale, l’Amerigo Vespucci fa tappa a Livorno nel corso del suo tour Mediterraneo 2025. Attraccherà il 4 giugno al Molo Capitaneria (accosto 75). Di seguito gli orari, pubblicati sul sito tourvespucci.it, per visitare il veliero. Cliccando a questo link potrete procedere con la prenotazione (fino ad un massimo di 4 persone per registrazione). Ricordiamo che negli stessi giorni sarà a Livorno anche la nave scuola uruguaiana Capitán Miranda.

4 giugno: 14:00 – 20:00

5 giugno: 16:00 – 21:00

6 giugno: 15:00 – 21:00

Sul sito tourvespucci.it viene indicato, inoltre, il dress code (l’abbigliamento): consigliamo di indossare scarpe comode. Non sono ammesse scarpe aperto o con il tacco. Gli animali non sono permessi; i cani di piccola taglia possono essere portati solo in braccio. Non sono consentiti passeggini o carrozzine.

