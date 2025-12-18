Arte contemporanea, il progetto Off-Site Livorno si aggiudica il bando

Attraverso una call, verranno selezionati i giovani che avranno l’opportunità di vivere, formarsi e lavorare a Livorno per 6 mesi per acquisire professionalità e competenze che culmineranno in mostre, cataloghi, eventi e nella realizzazione di opere che entreranno nella prima collezione pubblica regionale di arte contemporanea. Daniela Vianelli: "Il programma di Residenze d’artista rispecchia la vocazione di Livorno per il contemporaneo"

Il progetto OFF-SITE – Livorno, officina per l’arte contemporanea, vincitore del Bando della Regione Toscana “Sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell’arte contemporanea: Residenze d’artista” destinato a giovani dai 18 ai 35 anni (under 36) e cofinanziato dal Programma regionale Fse+ 2021-2027, è stato presentato nella mattinata di ieri, mercoledì 17 dicembre, a Villa Trossi. Alla presentazione sono intervenute Angie De Santi Simonini, presidente della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, ente capofila del progetto, la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, Angela Rafanelli assessora alla Cultura del Comune di Livorno insieme ai rappresentanti del partenariato di OFF-SITE che, oltre al Comune, comprende la Cooperativa Itinera, FLAC Fondazione Livorno Arte e Cultura, l’Associazione Uovo alla Pop, la Coop. Sociale Brikke Brakke, l’Associazione 8mmezzo. OFF-SITE rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani e, grazie alle risorse assegnate che sfiorano i 300mila euro, consentirà a partire dalla primavera del 2026 di organizzare due residenze consecutive per 16 giovani (12 artiste/i e 4 curatrici/tori). Selezionate/i attraverso una call aperta a persone di ogni nazionalità e residenza, queste/i giovani avranno l’opportunità di vivere, formarsi e lavorare a Livorno per 6 mesi collaborando con una fitta rete di istituzioni e professionisti del territorio toscano e non, per acquisire professionalità e competenze che culmineranno in mostre, cataloghi, eventi e nella realizzazione di opere che entreranno nella prima collezione pubblica regionale di arte contemporanea. L’avviso per le due residenze a Livorno sarà aperto nei primi mesi del 2026. Tanto nei percorsi formativi non formali, quanto nei mesi dedicati alle attività laboratoriali, i giovani potranno contare sul supporto di docenti e professionisti di livello nazionale. Il progetto OFF-SITE coinvolge le realtà operative sul territorio di Livorno con l’obiettivo di creare una rete dinamica tra giovani artisti, curatori, istituzioni culturali, spazi espositivi pubblici e privati, imprese locali, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore e la comunità locale.

“La vittoria di questo bando è segno di stima e di fiducia della Regione Toscana verso l’impegno che la nostra città sta profondendo nel suo risveglio culturale attraverso le connessioni sul territorio” sono state le parole dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli in apertura della conferenza stampa. “L’importanza di questi programmi risiede nella convinzione condivisa che l’arte e la cultura sono strumenti di costruzione della pace e di miglioramento dell’individuo e della società” ha proseguito Rafanelli ringraziando la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop. “In effetti – ha dichiarato Diop – la Regione Toscana è stata la prima a far confluire le risorse del Fondo Sociale Europeo, con oltre 4 milioni di euro, sui programmi di Residenze per giovani artisti e curatori, unendo così cultura e formazione con opportunità professionalizzanti su tutto il territorio regionale. Si tratta di un importante investimento che punta sulla crescita di giovani professionisti per una loro occupazione stabile ma anche, in senso più ampio, un contributo attivo per la nostra comunità, soprattutto nei quartieri che hanno meno opportunità di entrare in contatto con la cultura e con l’arte”. Del progetto vincitore OFF-SITE Livorno è entrata poi nel merito Angie De Santi Simonini: “Sono felice che questo progetto abbia inaugurato il mio incarico di presidente della Fondazione d’arte Trossi-Uberti e che si realizzi una visione alla quale hanno lavorato anche coloro che mi hanno preceduto: ovvero rendere la Fondazione un fulcro della rete artistica cittadina con relazioni progettuali a livello regionale. Il partenariato del programma di cui la Fondazione è capofila coinvolge, oltre al Comune, istituzioni e realtà consolidate nella rete del contemporaneo: la Cooperativa Itinera, FLAC Fondazione Livorno Arte e Cultura, l’Associazione Uovo alla Pop, la Coop. Sociale Brikke Brakke, l’Associazione 8mmezzo”. “Il programma di Residenze d’artista – è intervenuta Daniela Vianelli, Coop Itinera – rispecchia la vocazione di Livorno per il contemporaneo. L’attivazione della città attraverso il programma OFF-SITE coinvolgerà, tra gli altri, alcuni luoghi cruciali come il Museo della Città, gli Hangar Creativi e i Magazzini del Monte dei Pegni”. Scendendo più nel dettaglio della call che sarà pubblicata nei primi mesi del 2026, “i giovani artisti e curatori – ha specificato Francesca Ricci, progettista e coordinatrice del programma – dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, possedere un diploma di scuola secondaria superiore, essere disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati che intendono avviare un’attività imprenditoriale o di auto-impiego, e non essere impegnati in un percorso di studio e/o formazione. A questo proposito attiveremo contatti con Licei e Istituti d’Arte, Accademie e Università affinché i ragazzi in uscita possano essere orientati a vivere questa esperienza, significativa non solo dal punto di vista artistico e professionale, ma anche umano”.

