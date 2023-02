Asa, a breve al via ai lavori per la nuova tubazione del Crocino

Nell’ultimo incontro del 12 gennaio scorso, tenuto tra i responsabili tecnici di Asa, il consiglio di frazione e gli abitanti di Crocino, era stata annunciata la sostituzione di un tratto di tubazione di circa 600 metri in via del Poggione entro l’estate.

In questi giorni Asa ha realizzato una serie di interventi sulla rete idrica della frazione di Crocino che hanno previsto l’installazione di una tubazione provvisoria e la messa fuori servizio della vecchia condotta. Questa operazione garantirà un approvvigionamento idrico migliore e affidabile.

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per la posa della nuova tubazione definitiva, anche se ai fini pratici dell’utenza il risultato atteso e indicato nell’incontro è già stato raggiungo con l’intervento provvisorio.

