Asa, approvato dal consiglio di gestione il bilancio di sostenibilità 2023

Stefano Taddia, presidente del consiglio di gestione ASA

Sebbene la redazione del Bilancio di Sostenibilità si configuri al momento come un esercizio di natura volontaria, l’Azienda ha deciso di intraprendere un percorso strutturato di reporting di sostenibilità per favorire una disclosure sempre più completa e trasparente nei confronti dei suoi principali portatori di interesse

Il 14 novembre il Consiglio di Gestione di ASA ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2023, il terzo realizzato secondo le linee guida del GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), il riferimento più diffuso a livello internazionale per la rendicontazione di sostenibilità. La pubblicazione di questa terza edizione del Bilancio di Sostenibilità risponde alla volontà di Asa di rendicontare agli stakeholder le proprie performance in ambito economico-finanziario, ambientale e sociale conformemente agli indicatori richiesti dalle linee guida. Sebbene la redazione del Bilancio di Sostenibilità si configuri al momento come un esercizio di natura volontaria, l’Azienda ha deciso di intraprendere un percorso strutturato di reporting di sostenibilità per favorire una disclosure sempre più completa e trasparente nei confronti dei suoi principali portatori di interesse. L’edizione 2023 vede, inoltre, l’integrazione nel Bilancio di Sostenibilità del primo Inventario delle emissioni di gas ad effetto serra (Green House Gases – GHG) di ASA, ai sensi dello standard UNI EN ISO 14064-1:2019. Il documento è stato anche aggiornato riferendosi alle principali novità introdotte dallo Standard GRI e adeguando già a partire da questa edizione parte della nostra rendicontazione ai nuovi Standard EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

In particolare, nella scorsa edizione era stata introdotta una nuova parte relativa alla mitigazione dell’impatto di rischio climatico sulle attività, e in questa edizione pur riferendoci ad attività svolte nell’esercizio 2024 è stata decritta parte relativa alla costruzione di una nuova governance dei processi di Sostenibilità e l’introduzione di una policy relativa. Volgendo lo sguardo agli obblighi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), che partiranno dalla rendicontazione del 2025 e hanno lo scopo di rendere l’azienda più sostenibile, abbiamo già implementato una prima analisi di doppia materialità e parallelamente una sui rischi principali, che hanno come obiettivo quello di capire l’impatto che ha ASA sull’ambiente e viceversa.

La tutela dell’ambiente è una priorità per Asa, nel dettaglio alcuni dati significativi che riassumo l’attività complessa gestita dall’Azienda:

18 bandiere blu tra Livorno e Piombino;

4% in meno di energia elettrica consumata , oltre il 10% nel triennio 2020/2023;

71 fontanelle Alta Qualità in funzione in tutto il territorio gestito (32 Comuni appartenenti alle province di Livorno, Pisa e Siena) che hanno permesso di non produrre 21,6 milioni di bottiglie di plastica;

oltre il 90% di fanghi avviati al recupero;

in aumento la percentuale di acque reflue avviate al recupero (1 milione di metri cubi).

Sul fronte della sostenibilità economica, ASA è un generatore di valore condiviso:

54 milioni di euro investiti nel servizio idrico integrato;

93 euro di investimento ad abitante;

104 milioni di euro di spese di approvvigionamento, di cui 18 milioni andati a fornitori del territorio;

Circa 3 milioni di investimenti nel settore gas,

45 milioni di valore economico distribuito.

Il presidente del consiglio di Gestione Stefano Taddia commenta l’approvazione del documento: “Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento strategico che riesce a dare una visione di insieme delle numerose attività aziendali agli stakeholder e permette di comunicare in modo chiaro e trasparente a tutti i portatori di interesse, rendendo comprensibili i processi, le decisioni e gli obiettivi che l’azienda si pone per il futuro per continuare a generare valore sul piano economico, sociale e ambientale”. La redazione del Bilancio di Sostenibilità si è basata su un processo di reporting organizzato e articolato, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli uffici aziendali per i contribuiti di competenza.

Il Bilancio di Sostenibilità è consultabile online sul sito di Asa www.asaspa.it in home page cliccando sulla sezione “Territorio e Sostenibilità”.

