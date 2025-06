Asa: “Attenti ai falsi addetti”

Asa rende noto che nessuno dei propri addetti è stato autorizzato a eseguire controlli relativi al Servizio Idrico nelle abitazioni dei clienti

A seguito di segnalazioni ricevute da alcuni cittadini residenti in diverse zone di Livorno, Asa rende noto che nessuno dei propri addetti è stato autorizzato a eseguire controlli relativi al Servizio Idrico nelle abitazioni dei clienti. L’azienda ricorda che gli interventi da parte degli operatori avvengono esclusivamente nelle seguenti modalità:

Esibendo sempre il tesserino di riconoscimento;

Senza richiedere alcun pagamento a domicilio;

Generalmente, solo su richiesta dei cittadini, in caso di emergenze accertate o per interventi programmati, che sono preventivamente comunicati e adeguatamente pubblicizzati.

Per qualsiasi dubbio o per segnalare situazioni sospette, invitiamo i cittadini a contattare le forze di polizia.

