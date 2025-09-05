Asa: completato nei tempi stabiliti il risanamento della fognatura in via Mondolfi
Si sono conclusi con successo i lavori sulla condotta fognaria in via Mondolfi, rispettando i tempi stabiliti. L’intervento ha previsto la sostituzione di un tratto della rete fognaria in modo da garantirne la corretta funzionalità. Già nella serata di oggi, la viabilità in via Mondolfi sarà completamente ripristinata, consentendo il ritorno alla normalità per la cittadinanza. Fino al 12 settembre, salvo imprevisti, continuerà l’attività di cantiere nel tratto di via del Pastore compreso tra via Mondolfi e via della Gherardesca, dove i lavori proseguiranno per completare l’intervento sulla rete fognaria.
Un risultato che testimonia l’ottima programmazione dei lavori e l’attenzione alla tempestività delle operazioni, per minimizzare i disagi alla cittadinanza.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.