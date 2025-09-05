Asa: completato nei tempi stabiliti il risanamento della fognatura in via Mondolfi

Si sono conclusi con successo i lavori sulla condotta fognaria in via Mondolfi, rispettando i tempi stabiliti. L’intervento ha previsto la sostituzione di un tratto della rete fognaria in modo da garantirne la corretta funzionalità. Già nella serata di oggi, la viabilità in via Mondolfi sarà completamente ripristinata, consentendo il ritorno alla normalità per la cittadinanza. Fino al 12 settembre, salvo imprevisti, continuerà l’attività di cantiere nel tratto di via del Pastore compreso tra via Mondolfi e via della Gherardesca, dove i lavori proseguiranno per completare l’intervento sulla rete fognaria.

Un risultato che testimonia l’ottima programmazione dei lavori e l’attenzione alla tempestività delle operazioni, per minimizzare i disagi alla cittadinanza.

