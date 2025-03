Asa, il 13 marzo interruzione del servizio idrico in alcuni quartieri

Il 13 marzo i tecnici di Asa saranno impegnati in alcune zone del Comune per un serie di interventi di potenziamento della rete idrica. Il primo intervento si svolgerà in zona Padula dalle ore 9 alle ore 10.30, salvo imprevisti, e nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a circa 120 utenze. Il secondo intervento si svolgerà nella zona di via del Limone dalle ore 11 alle ore 13, salvo imprevisti, e durante i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a circa 50 utenze. Il terzo intervento si svolgerà in zona Corridi dalle ore 15 alle ore 16.30, salvo imprevisti, e nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a circa 80. Tutti gli utenti interessati dai lavori sono stati avvisati anche tramite servizio di volantinaggio. Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire col passare delle ore.

