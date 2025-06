Asa, il Consiglio di Sorveglianza rinnova la fiducia al Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Sorveglianza ha evidenziato le eccellenti performance ottenute dall’azienda e il costante impegno espresso dal Consiglio di Gestione nel perseguire gli obiettivi aziendali

Il 4 giugno il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del presidente Gianfranco Simoncini e del vicepresidente Giuseppe Pinelli, ha provveduto al rinnovo delle cariche del Consiglio di Gestione per un altro mandato, esprimendo al presidente Stefano Taddia, all’Amministratore Delegato Valter Cammelli e al Consigliere Alfredo De Girolamo, pieno apprezzamento e fiducia nel lavoro portato avanti sinora. Il Consiglio di Sorveglianza ha evidenziato le eccellenti performance ottenute dall’azienda e il costante impegno espresso dal Consiglio di Gestione nel perseguire gli obiettivi aziendali.

Il presidente del Consiglio di Sorveglianza, Gianfranco Simoncini ha affermato che “con il rinnovato supporto del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione potrà proseguire nel percorso di sviluppo dell’azienda. Come società che eroga un servizio pubblico in un settore così sfidante quale è quello dell’idrico siamo chiamati a svolgere un lavoro di grande responsabilità, che deve necessariamente coniugare efficienza, qualità e massima attenzione alla sostenibilità ambientale. Particolarmente apprezzato – ha aggiunto Simoncini – è il lavoro svolto per attuare l’importante piano di investimenti che comporta una significativa innovazione della rete e una migliore qualità del servizio a favore dei cittadini. Questo giudizio positivo è stato espresso in accordo con gli orientamenti dei comuni e del socio privato”.

