Asa, lavaggio delle tubazioni idriche a Collesalvetti

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio i tecnici di ASA effettueranno il lavaggio delle tubazioni a Collesalvetti per migliorare il flusso idrico nelle condotte

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio i tecnici di ASA effettueranno il lavaggio delle tubazioni a Collesalvetti per migliorare il flusso idrico nelle condotte.

I lavori sono stati programmati di notte per creare minori disagi possibili ai cittadini e interesseranno le vie delle Colombaie, Borsellino, Tanna Bassa, Matteotti, Cavallotti, delle Parrane, Roma, Guido Rossa, di Cerretello, Leopardi, delle Buchette e Umberto I. Nel corso nell’intervento potranno verificarsi nelle vie indicate abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità che andranno a scomparire nel giro di 24/48 ore.