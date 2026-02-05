Asa modernizza la gestione del servizio idrico

L'azienda, leader nella gestione dei servizi di acqua e gas in Toscana, ha adottato la piattaforma Beam IoT per il telecontrollo e la telegestione della rete idrica. L'ad Cammelli: "Un importante passo avanti nella sua strategia di innovazione"

ASA SpA, leader nella gestione dei servizi di acqua e gas in Toscana, modernizza la gestione dei propri servizi idrici nella regione grazie all’adozione della piattaforma Beam IoT (Internet of Things), implementata su AWS e sviluppata in collaborazione con IBM Consulting presso il Client Innovation Center di IBM a Bari. ASA SpA ha adottato Beam IoT nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, sostenendo l’impegno del Paese a ridurre le perdite di acqua e modernizzare le infrastrutture idriche. Questa iniziativa riflette l’impegno di ASA verso l’innovazione e la sostenibilità, contribuendo a garantire una gestione idrica più efficiente e resiliente per il futuro. In collaborazione con IBM Consulting, ASA SpA ha mappato le proprie criticità operative – dal monitoraggio dell’infrastruttura idrica alla manutenzione in tempo reale, fino alla gestione delle informazioni sui clienti – per selezionare piattaforme e tecnologie all’altezza delle esigenze di gestione della rete. Grazie alla nuova piattaforma Beam IoT, ASA può monitorare e gestire i propri contatori smart meter per l’approvvigionamento idrico dei comuni, in linea con il principio delle smart city e in ottica di sviluppo sostenibile.

La soluzione consente ad ASA SpA di ottimizzare i processi operativi, liberando la forza lavoro da attività ripetitive e permettendole di concentrarsi su compiti a maggior valore aggiunto. Inoltre, grazie all’analisi dei dati sarà possibile attuare interventi di manutenzione predittiva sulla rete idrica e, attraverso la raccolta remota della diagnostica e degli allarmi, anche azioni di manutenzione reattiva. L’obiettivo è ridurre fenomeni come le perdite d’acqua e garantire l’efficienza dei dispositivi installati sul campo. La piattaforma Beam IoT permetterà, inoltre, di migliorare la qualità del servizio al cittadino attraverso una raccolta automatica e completa delle informazioni di consumo con letture real-time, fornendo così agli utenti una maggiore consapevolezza sui propri consumi, in un’ottica di risparmio sostenibile.

“ASA SpA, azienda affermata nella gestione dei servizi idrici in Toscana, ha una lunga storia di radicamento nel territorio – commenta l’Amministratore Delegato Valter Cammelli – Con l’implementazione del sistema Beam IoT, ASA SpA ha fatto un importante passo avanti nella sua strategia di innovazione, dotandosi di una piattaforma di gestione avanzata che consente di raccogliere e analizzare in tempo reale i dati provenienti dagli smart meter che monitorano la rete idrica. Questo nuovo approccio ci consente di ottimizzare la gestione delle risorse idriche, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza del servizio, sempre con l’obiettivo di tutelare questo bene prezioso e di offrire ai nostri cittadini un servizio sempre più efficiente e sostenibile. La nostra scelta di investire in tecnologie innovative è guidata dalla volontà di garantire un futuro sostenibile per le nostre comunità, proteggendo le risorse idriche e migliorando la qualità della vita dei nostri utenti”. “Le tecnologie digitali e l’Intelligenza Artificiale rappresentano oggi strumenti fondamentali per avvicinare i servizi alle persone, rendendoli più accessibili, trasparenti ed efficienti – commenta Tiziana Tornaghi, Managing Partner di IBM Consulting in Italia – In questo contesto, la gestione delle risorse idriche, sempre più strategiche e vitali per il nostro futuro, può beneficiare in modo significativo dell’innovazione digitale. Aziende come ASA stanno dimostrando come l’adozione delle tecnologie più avanzate permetta non solo di ottimizzare i processi e garantire la sostenibilità, ma soprattutto di orientare concretamente i servizi alle esigenze dei cittadini”.

