Asa punta sulla sostenibilità: + 40% di investimenti

Alcuni momenti della presentazione del bilancio di sostenibilità all'hotel Palazzo.

Presentato il bilancio di sostenibilità 2022: potenziato il piano di investimenti 2020-2031 (+86%) rispetto al piano precedente approvato nel 2018. Obiettivo rinnovare le infrastrutture e le modalità di gestione per migliorare i servizi offerti e ridurre l’impatto ambientale. Salvetti: "Un bilancio praticamente perfetto"

Asa – società che gestisce il servizio idrico integrato (in 32 comuni delle province di Livorno, Pisa e Siena e in tutte le isole dell’arcipelago toscano) e la distribuzione gas (in 5 Comuni della provincia di Livorno) – presenta il bilancio di sostenibilità 2022. Due i numeri importanti emersi: una crescita del 40% del livello degli investimenti che sono arrivati a quota 34,3 milioni nel 2022 e il potenziamento del piano di investimenti 2020-2031 con un +86% (incremento di 146 milioni per un totale di 317) rispetto al precedente, approvato nel 2018, e ancora in vigore nel 2020. “Oggi – spiega il presidente di Asa Stefano Taddia all’hotel Palazzo dove si è tenuta la presentazione – il valore di investimento per abitante è di 89 euro contro i 50 euro circa della media nazionale. Una rassicurazione importante per i 360 mila utenti del territorio che serviamo. Gli investimenti sono un indice essenziale della nostra capacità di agire in modo responsabile e sostenibile, oltre ad essere uno strumento che migliora il servizio offerto ai cittadini. Asa si qualifica quindi come una delle aziende che meglio interpretano il ruolo di impresa, che non si limita al profitto economico ma garantisce il benessere della comunità. Le fontanelle Alta Qualità ne sono un esempio virtuoso: in meno di un decennio sono più che raddoppiate e oggi sono 71 in tutto il territorio gestito da Asa”. “Tra tutte le aziende partecipate – commenta il sindaco Luca Salvetti – Asa è quella che ci ha regalato più spunti di serenità, non ha mai proposto grosse criticità da affrontare e questo grazie ad un’ottima qualità del servizio e al livello degli investimenti. Un bilancio praticamente perfetto”. La parola è poi passata al direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana Alessandro Mazzei. “La Toscana è sempre stata una regione con buone prestazioni della rete acquedottistica e da qualche anno è migliorata tantissimo, fino a raggiungere l’eccellenza. In questo Asa è stata la società che ha mostrato più capacità innovativa”. L’amministratore delegato di Asa Valter Cammelli: “La società sta portando avanti una serie di azioni mirate per fronteggiare la transizione ecologica e ridurre le perdite idriche. Per citare un dato, le rotture delle barre in fibrocemento nelle reti idriche di Livorno sono diminuite del 90% rispetto al 2013”. Presenti, inoltre, il consigliere delegato di Asa Alfredo De Girolamo, il presidente del consiglio di sorveglianza Simone Bartoli, il vice sindaco di Volterra Davide Bettini e l’assessore all’ambiente del Comune di Montecatini Val di Cecina Emilio Giusti.

