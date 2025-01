Asa risana 120 metri di rete fognaria senza scavare

Nella notte compresa tra il 13 e il 14 gennaio Asa ha completato il risanamento di circa 120 metri di condotta fognaria in piazza del Municipio. Grazie alla tecnica relining è stato possibile intervenire in maniera rapida ed efficace migliorando il funzionamento del sistema fognario. Questa tecnica innovativa prevede l’inserimento di una nuova tubazione all’interno di quella già esistente e danneggiata, senza la necessità di eseguire scavi. Nei prossimi giorni sono in programma ulteriori interventi di risanamento della rete fognaria nera che si svolgeranno tra via del Porticciolo e Scali Finocchietti. Al termine dei due lavori saranno risanati circa 300 metri di condotte fognarie.

