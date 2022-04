ASA Spa, al via l’indagine di customer satisfaction

La ricerca - condotta da SWG, società leader nel settore - ha come obiettivo quello di misurare la percezione dei clienti (qualità percepita) e le loro aspettative in merito alle diverse componenti del servizio

Lunedì 11 aprile prenderà il via l’indagine annuale sulla soddisfazione del cliente del servizio idrico integrato gestito da Asa Spa nei 32 comuni dell’ Ambito Territoriale n°5 Toscana Costa. La ricerca – condotta da SWG, società leader nel settore – ha come obiettivo quello di misurare la percezione dei clienti (qualità percepita) e le loro aspettative in merito alle diverse componenti del servizio: aspetti tecnici, commerciali e amministrativi.

I risultati dell’indagine daranno la possibilità ad Asa di introdurre politiche di miglioramento delle performance basate sull’ascolto dei clienti e delle loro necessità, così come avvenuto per le edizioni passate.

L’indagine sarà svolta su un campione di oltre 1.000 famiglie che saranno contattate per telefono o per posta elettronica e avrà una durata di circa un mese.