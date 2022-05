Asa, investiti sul territorio 31 milioni di euro

ASA comunica che mercoledì 25 maggio, si è tenuta l’Assemblea dei Soci che ha stabilito di accettare la proposta del Consiglio di Gestione di accantonamento a riserva dell’utile netto di esercizio conseguito nel 2021 pari a 3,8 milioni di euro

Lo scorso 30 aprile il Consiglio di Sorveglianza aveva approvato il bilancio 2021 del Gruppo ASA che riporta ricavi per 109,4 milioni di euro (+1,2% rispetto al 2020), un margine operativo lordo (MOL) pari a 25,9 milioni di euro (+ 4,6% rispetto al 2020), un risultato operativo (EBIT) pari a 6,7 milioni di euro (invariato rispetto al 2020) e un utile netto pari a 3,8 milioni di euro (- 11% rispetto al 2020). Gli investimenti realizzati nel 2021 sul territorio gestito (32 comuni appartenenti alle province di Livorno, Pisa e Siena) ammontano complessivamente a 31,2 milioni di euro, di cui circa 29 milioni di euro nel servizio idrico integrato e circa 2 milioni di euro nel settore della distribuzione gas con un incremento significativo rispetto al 2020 pari a circa il 20% (nel 2020 erano stati pari a 26 milioni di euro). Il valore degli investimenti per abitante nel 2021 si attesta di conseguenza a circa 80 euro per abitante (67 euro per abitante invece nel 2020) portandosi ben oltre la media nazionale del settore. Anche nel 2021 si conferma il trend di crescita dei risultati e degli investimenti degli ultimi anni. La società ha implementato un nuovo modello organizzativo per preparare l’azienda alle nuove sfide e alle nuove esigenze del Servizio Idrico Integrato e sta inoltre proseguendo nel percorso di innovazione e digitalizzazione già avviato nel 2019 con l’implementazione dei nuovi sistemi informatici per la gestione di impianti e reti (Asset management e Work Force Management).

Nel 2021 è andato “live” il nuovo sistema di fatturazione commerciale, è stato implementato il nuovo sportello commerciale on line e l’app dedicata che permetteranno di offrire ai clienti un servizio migliore e più efficiente.

Sono stati effettuati investimenti importanti per la distrettualizzazione e interconnessione delle reti, con conseguenti diminuzioni delle perdite idriche, grazie anche alla continua sostituzione delle tubazioni in fibrocemento. Notevoli e diffusi gli adeguamenti effettuati sui depuratori delle acque reflue di tutto il territorio gestito. Anche la rete fognaria è stata interessata da molti importanti interventi di potenziamento e ammodernamento. Gli investimenti sugli impianti di potabilizzazione, oltre a migliorare la qualità dell’acqua, garantiranno, insieme alle altre opere idriche realizzate e in particolar modo al potenziamento delle adduzioni principali, una sempre maggiore affidabilità dell’erogazione dell’acqua potabile.

Relativamente al Servizio Idrico Integrato, gli investimenti sono stati pari a circa 28,9 milioni di euro di cui circa 10,1 milioni di euro in manutenzioni straordinarie e circa 18,8 milioni di euro in potenziamenti delle infrastrutture esistenti e realizzazione di nuove opere.

L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza nelle persone di presidente Simone Bartoli, vicepresidente Angelo Laigueglia e i consiglieri Mario Di Pede, Ilaria Fassero, Paolo Galleri, Ilaria Kutufà, Ginevra Virginia Lombardi, Enrico Pecchia, Giuseppe Pinelli, Francesco Tarchi e Paolo Torassa.

Il Consiglio di Gestione di ASA, composto dal Presidente Stefano Taddia (nella foto), dal Consigliere Delegato e Legale Rappresentante Valter Cammelli e dal Consigliere Delegato Alessandro Fino, esprime soddisfazione per i risultati conseguiti nonostante il periodo generale di difficoltà causato dalla pandemia ed esprime un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti dell’azienda che con il loro lavoro hanno reso possibile il raggiungimento di questi importanti risultati. I membri del Consiglio di Gestione ringraziano i due membri uscenti del Consiglio di Sorveglianza ed esprimono apprezzamento per la scelta di continuità rispetto agli altri membri dell’organo collegiale, che consentirà di proseguire i proficui rapporti di sinergia e collaborazione.