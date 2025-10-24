Asfaltatura di via Marradi (in notturna) e di altre quattro strade

I lavori in via Marradi, fra via Ricasoli e l’intersezione con via Calzabigi, dureranno quattro notti. In partenza anche l'intervento in via dell’Eremo, via Federico Caprilli, via Riccardo Cipriani e via Enrico Toti

Partirà alle ore 22 di lunedì 27 ottobre l’intervento di asfaltatura di via Marradi, nel tratto fra via Ricasoli e l’intersezione con via Calzabigi. I lavori avranno una durata complessiva di quattro notti (si concluderanno quindi nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre). La programmazione dei lavori in orario notturno si è resa necessaria per evitare la completa chiusura della strada, con conseguente interruzione del servizio di trasporto pubblico e di disagi alla circolazione commerciale e dei residenti autorizzati. Per i prossimi giorni l’Amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza durante l’attraversamento delle aree interessate in orario diurno (quando la viabilità sarà temporaneamente ripristinata), poiché il piano stradale potrà risultare irregolare o parzialmente scarificato, con chiusini provvisoriamente sporgenti. Lungo tutto il percorso sarà presente apposita segnaletica di avvertimento. L’asfaltatura costituisce la fase finale degli interventi di manutenzione stradale straordinaria che hanno interessato questo tratto di via Marradi e della zona Attias. Nei giorni scorsi, in orario diurno, sono stati effettuati interventi preparatori consistenti nella messa in quota e sostituzione dei chiusini stradali ormai vetusti.

Nei mesi precedenti, in via Marradi così come nel tratto di corso Amedeo già asfaltato, in stretta collaborazione e sinergia con i gestori dei sottoservizi (Asa in particolare), si è proceduto alla sostituzione di parti di conduttura idrica in fibro-cemento, alla predisposizione di nuovi allacci alla fognatura nera ed altri interventi per prevenire, per quanto possibile, nuove manomissioni della sede stradale riqualificata. “Con questo intervento – dichiara l’assessora alla mobilità e alla cura della città Giovanna Cepparello – si fa un passo avanti nella riqualificazione del centro”.

Via dell’Eremo, via Federico Caprilli, via Riccardo Cipriani e via Enrico Toti

Tra i vari interventi di manutenzione stradale programmati dal Comune di Livorno, lunedì 27 ottobre partiranno anche i lavori di ripristino del manto stradale (tramite fresatura e successiva asfaltatura) riguardanti un tratto di via dell’Eremo, via Federico Caprilli, via Riccardo Cipriani e via Enrico Toti. Per tutti gli interventi sarà garantita la circolazione dei pedoni in sicurezza e l’accesso e l’uscita dei veicoli dai passi carrabili, anche mediante l’ausilio di personale dell’impresa. Queste le principali modifiche alla viabilità previste dall’ordinanza comunale n. 8463/2025, secondo l’ordine di esecuzione degli interventi:

lunedì 27 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via dell’Eremo compreso tra via Luigi Del Moro e piazza Sant’Jacopo in Acquaviva;

martedì 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Federico Caprilli;

giovedì 30 e venerdì 31 ottobre e da lunedì 3 a venerdì 7 novembre senso unico alternato con impianto semaforico (o mediante impiego di movieri, secondo le fasi di traffico) e divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Riccardo Cipriani e di via Enrico Toti, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, con limite massimo di velocità di 30 km/h.

Dalle ore 18 di sabato 1° novembre fino alla mezzanotte di domenica 2 novembre il cantiere stradale in via Cipriani e in via Toti sarà rimosso (compresi detriti e materiali che possano costituire pericolo per l’incolumità pubblica) in occasione dell’incontro di calcio che sarà disputato allo stadio Armando Picchi.

