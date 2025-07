Aspiradetriti in via Buontalenti, domani il sopralluogo degli archeologi

Una immagine dell'aspiradetriti in azione

L'assessore Federico Mirabelli spiega i prossimi passaggi riguardanti i lavori nell'area della nuova struttura mercatale

Aspiradetriti in funzione oggi pomeriggio in via Buontalenti. “Il macchinario – spiega l’assessore Federico Mirabelli – ha permesso un’opera di pulizia di tutta l’area in vista di domani 18 luglio quando si recheranno sul posto gli archeologi per redigere la relazione da inviare alla Soprintendenza. Sarà poi la Soprintendenza stessa, con la quale abbiamo già avuto un primo incontro il 10 luglio, ad esprimersi e dare indicazioni su come conservare il ritrovamento del 6 giugno (alcune vecchie cantine dei fabbricati residenziali, ndr) e sulla conseguente roadmap da adottare per metterci nelle condizioni di proseguire i lavori”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©