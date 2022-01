Assembramenti di Natale in via Cambini e via Marradi: 65 multe e giovani dispersi

Oltre 400 giovani, secondo un comunicato stampa della questura inviato alle redazioni la mattina del 26 dicembre, nella tarda serata del 25 dicembre si sono radunanti nella zona di via Cambini-via Marradi parcheggiando le auto in divieto di sosta e tenendo atteggiamenti, si legge nella nota stampa, “di disturbo della quiete pubblica”.

Per ripristinare la normalità, non senza difficoltà, sono dunque dovute intervenire tutte le pattuglie disponibili della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della polizia municipale. Alle auto in sosta sono state fatte 65 contravvenzioni tramite rilevazione delle targhe.

In più le Fiamme Gialle, con l’aiuto delle unità cinofile, hanno effettuato il sequestro di 6,9 grammi di hashish e un grammo di marijuana, 0,6 grammi di cocaina, 0,7 grammi di hashish e uno spinello nei confronti di 3 quarantenni livornesi in zona “Centro”.