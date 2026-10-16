Assiste una persona ferita fino all’arrivo dei soccorsi
L'automedica
Una storia capace di raccontare il volto migliore della città: quello di chi si mette a disposizione degli altri con competenza e umanità
La sera di giovedì 15 ottobre, nel quartiere La Rosa, una donna si è distinta per la prontezza e la professionalità durante un incidente. Le condizioni dell’uomo apparivano preoccupanti. La donna, una sanitaria, non ha esitato a intervenire mettendosi al suo fianco e provvedendo a mantenerlo in una posizione di sicurezza. Ha fatto chiamare l’ambulanza comunicando ai soccorritori le condizioni dell’uomo, mentre rimaneva accanto a lui per prestargli assistenza fino all’arrivo dei soccorsi. Una storia capace di raccontare il volto migliore della città: quello di chi si mette a disposizione degli altri con competenza e umanità.
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