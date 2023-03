Associazione di polizia, inaugurato un nuovo mezzo alla presenza del questore

Nel 2022 l'organizzazione di volontariato ANPS ha effettuato 236 turni di servizio impiegando 724 volontari

Sabato 18 marzo, nella Caserma Labate, il presidente della locale Sezione ANPS Cav. Califano Giuseppe ed gruppo ODV hanno inaugurato una nuova vettura Nissan Pick up da impiegare nei servizi di Volontariato e Protezione Civile. Presenti alla cerimonia il Questore Massucci, il Vicario del Vescovo Don Paolo Razzauti l’assessore Andrea Raspanti, Ing. Lorenzo Lazzerini Dirigente della Protezione Civile del Comune di Livorno, la Polizia Provinciale, Associazioni d’Arma e numerosi ospiti e soci Anps.

Dopo i saluti, tutte le Autorità presenti hanno ringraziato l’organizzazione di volontariato ANPS per quanto fatto in questi ultimi anni e per il costante impegno di volontari nelle attuali convenzioni con enti pubblici e privati. Nel 2022 l’organizzazione di volontariato ha effettuato 236 turni di servizio impiegando 724 volontari. Sono stati consegnati attestati di riconoscimento dalla Regione Toscana per l’assistenza fatta ai cittadini Ucraini e per la partecipazione alla gestione del raduno nazionale anps di Pontedera ai sottoscritti volontari: Giarratana Carmelo, Brunini Sergio, D’Agostino Francesco, Guerrazzi Alberto, Volandri Franco, Ricasoli Massimo, Frangioli Claudio, Giuntoli Sandra, Lisi Manuela, Paci Andrea, Zucchi Alessandra.

