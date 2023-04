Associazione Doganale Italiana, una messa in ricordo dei colleghi

Nel segno del ricordo, che ogni anno si rinnova, l’A.D.I. (Associazione Doganale Italiana, Sezione di Livorno), il 6 maggio farà celebrare una Messa in suffragio di Colleghi delle dogane, spedizionieri ed operatori del settore, venuti nel tempo a mancare. La funzione sarà celebrata nella Chiesa di San Ferdinando in “Crocetta”, in piazza Anita Garibaldi,1 nel quartiere Venezia. Ad officiarla sarà Padre Emil Kolaczyk Cappellano dell’Apostolato del mare, alle 18.

Il significato di questa cerimonia religiosa continuerà a confermare il rispetto reciproco di due categorie di Lavoratori (Pubblici Dipendenti ed Operatori del settore delle spedizioni internazionali), che pur svolgendo ruoli e compiti diversi, delicati e di grande responsabilità, hanno operato fianco a fianco, spesso in un rapporto fiduciario, altamente professionale e comunque portatore di diritti ed interessi e doveri.

