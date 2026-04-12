Asya porta Livorno sul podio in una delle gare di danza più importanti del mondo
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
A soli 11 anni, in una delle gare più prestigiose al mondo di danza giovanile, si è distinta al debutto nella celebre competizione britannica Blackpool Junior ottenendo primi, secondi e terzi posti e conquistando inoltre il riconoscimento come miglior ballerina di Cha Cha Cha della sua categoria. Asya è stata campionessa mondiale ad Assen a soli 9 anni
Nuovo straordinario traguardo per una giovane eccellenza del territorio: Asya Belghith, appena undicenne, ha conquistato risultati di grande rilievo al Blackpool Junior Dance Festival nel Regno Unito, a Blackpool. Già campionessa mondiale ad Assen, nei Paesi Bassi, a soli 9 anni e pluricampionessa regionale, la ballerina livornese si è distinta al debutto nella celebre competizione britannica ottenendo primi, secondi e terzi posti in diverse categorie e conquistando inoltre il riconoscimento come miglior ballerina di Cha Cha Cha della sua categoria. Il suo talento è stato riconosciuto a livello istituzionale: il Comune di Castagneto Carducci le ha conferito un diploma di merito per i risultati raggiunti. La sua crescita sportiva è seguita con attenzione anche da testate nazionali. Dietro questi successi c’è un impegno quotidiano costante: Asya si allena ogni giorno tra Castagneto Carducci e Donoratico. “Un ringraziamento speciale – spiega mamma Chiara – alla scuola Puccini di Livorno e alle insegnanti Brenda Gozzoli ed Elia Tedesco per il supporto e un pensiero profondo alla “maestra del cuore” di danza, Sara Di Vaira, con cui mia figlia ha costruito un legame profondo basato su fiducia e dedizione”.
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