Asya conquista tutte le finali di danza sportiva a Gillingham

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

A soli 11 anni, la talentuosa atleta labronica centra un’altra straordinaria impresa internazionale, salendo sul podio nelle categorie Open e Rising Star e confermandosi tra i grandi talenti delle danze latino-americane

Nuova straordinaria impresa internazionale per Asya Belghith, il prodigio livornese di soli 11 anni che continua a incantare l’Europa della danza sportiva. L’atleta labronica ha firmato un vero e proprio capolavoro all’International Dance Festival di Gillingham, nel Regno Unito, centrando l’en plein e conquistando l’accesso a tutte le finali in programma. La giovane stella è salita sul podio sia nella combattutissima categoria Open che nella Rising Star, dominando la scena con classe e determinazione anche nelle sfide del circuito 4 Balli Rising Star.

Dietro a questi continui successi c’è un sinergico lavoro di squadra che unisce la Toscana alla Puglia, portando avanti lo stesso identico programma di preparazione. Asya è seguita con la stessa intensità sia a Brindisi, presso la sua scuola d’origine Mamacita Latin Dance School con i maestri Deborah Zecca e Andrea De Marco, sia sul territorio toscano presso la scuola Latin Way Studio’s (La California, vicino Cecina) insieme alla bravissima professionista Giulia Caciagli. In entrambe le strutture la giovane stella cura nel dettaglio la tecnica, la performance e tutta la preparazione coreografica. Tre insegnanti eccezionali che stanno guidando con enorme dedizione e competenza ogni dettaglio della sua crescita artistica.

Un ringraziamento speciale va anche alle Scuole Medie Mazzini di Livorno, l’istituto frequentato da Asya nel suo primo anno di scuola secondaria. I professori e la dirigenza la supportano quotidianamente con grande sensibilità, permettendole di conciliare al meglio gli impegni didattici con un percorso sportivo di livello mondiale.

I traguardi di questa giovane campionessa hanno ricevuto anche un importantissimo riconoscimento istituzionale: Asya è stata infatti ricevuta ufficialmente a Palazzo Comunale dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che si è congratulato di persona consegnandole il gagliardetto della città.

Questo ennesimo trionfo oltremanica, che segue i passati successi mondiali ad Assen e sul leggendario parquet di Blackpool, conferma Asya Belghith come uno dei talenti più puri e cristallini delle danze latino-americane. Un orgoglio immenso per i suoi tecnici, per tutta la città di Livorno e per la sua famiglia.

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