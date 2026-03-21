Atività commerciali, Livorno in controtendenza con il resto delle grandi città toscane e italiane

Attività commerciali attive in città, il sindaco Luca Salvetti rende noti i dati sulle attività commerciali attive in città.

Attività commerciali attive in città, il sindaco Luca Salvetti rende noti i dati sulle attività commerciali attive in città.

“I dati ufficiali dell’ufficio Suap (Sportello Unico per le Attività produttive) sono chiari, Livorno sul fronte delle attività commerciali attive in città è in controtendenza con il resto delle grandi città toscane e italiane. Nel 2022 le attività aperte erano 8841 nel 2025 dopo 4 anni il numero di realtà aperte è di 8864.

Un +23 che ci dice chiaramente che siamo di fronte ad un quadro di sostanziale tenuta del tessuto commerciale se non addirittura di incremento.

Attraverso questa capillare analisi, che mette insieme esercizi di vicinato, quelli della somministrazione, le attività artigianali e le autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche, arriviamo ad avere una conferma ovvero che il mondo imprenditoriale e commerciale è “vivo”.

Le riqualificazioni del centro città e dei quartieri rappresentano lo strumento per rilanciare il commercio al dettaglio e rispondere alla grande distribuzione di cui è stata interrotta l’incontrollata espansione (13 centri erano nel 2022 e 13 sono adesso).

“Questo messaggio l’ho condiviso con associazioni di categoria e singoli operatori – commenta il Sindaco Luca Salvetti – che sono concordi sul fatto che una città come Livorno, se vede il porto continuare a crescere, l’industria tenere, fermare l’emorragia del commercio e far espandere il turismo può realmente cancellare la parola “crisi” dal proprio futuro.

Insomma un riscontro dedicato a coloro, per fortuna pochi, che del catastrofismo e del pessimismo cosmico si nutrono giornalmente davanti alla tastiera del computer. Un riscontro offerto invece alla grande maggioranza di livornesi che sono convinti che la nostra città, al di là di limiti, problematiche e difficoltà proprie di ogni città medio grande italiana, rimane un luogo ideale dove vivere e impegnarsi socialmente e dal punto di vista lavorativo e imprenditoriale e continua il suo processo di rilancio che ha preso consistenza negli ultimi anni”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©