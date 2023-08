Attesa per il bollettino meteo di oggi, macchina comunale allertata

Nelle foto gli interventi odierni in zona piazza Mazzini e le pulizie nelle RSA

Attività di pulizia straordinaria delle caditoie stradali e monitoraggi ai tanti punti sensibili, così come previsto dal nuovo piano di protezione civile. Il prossimo bollettino del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale sarà presumibilmente diffuso nella tarda mattinata/primo pomeriggio di domenica 27 agosto

Il Settore Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità del Comune di Livorno sta effettuando attività di pulizia straordinaria delle caditoie stradali in previsione delle piogge che sono attese per fine agosto, primi giorni di settembre. In questi giorni sono stati effettuati monitoraggi ai tanti punti sensibili, così come previsto dal nuovo piano di protezione civile. Oltre alle attività programmate, sono in corso interventi nei punti di maggior criticità delle fognature bianche dove, a causa delle intense piogge, si possono determinare allagamenti urbani. Il 26 agosto le attività si sono concentrate nella zona di piazza Mazzini e Porta a Mare. In aggiunta ai controlli e alla pulizia di caditoie e bocche di lupo, numerose sono le attività che il Comune esplica anche in altri settori e che possono avere minore visibilità, ma non per questo sono meno importanti: oltre ad allertare le ditte manutentive in reperibilità al fine di predisporre un rafforzamento dell’assetto organizzativo, sono predisposte specifiche procedure di emergenza, quali la verifica sulla funzionalità, in collaborazione con la società Engie Servizi, del sistema di comunicazione di allerta di sottopasso allagato alla Protezione Civile ed alla Polizia Municipale e la verifica sul corretto funzionamento dell’impianto semaforico installato presso il sottopasso di via Firenze per allertare gli automobilisti; per le RSA Villa Serena e Pascoli vengono adottate procedure specifiche che prevedono l’inserimento di paratie per gli ambienti sotterranei, la rimozione di foglie, aghi di pino e piccoli rifiuti dagli scannafossi delle strutture, la pulizia dei sistemi di griglie captatrici per la raccolta di acqua e dei pozzetti, la pulizia generale dei tetti per evitare occlusioni delle gronde, la verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni e la disponibilità di acqua potabile in caso di interruzione del servizio. Dopo un periodo di siccità sono previsto piogge significative anche per i primi giorni della prossima settimana. Forti temporali potrebbero manifestarsi già dalla notte tra domenica e lunedì, ma per informazioni più attendibili occorrerà attendere il prossimo bollettino del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale, che sarà presumibilmente diffuso nella tarda mattinata/primo pomeriggio di domenica 27 agosto. Come ha ribadito anche il sindaco Luca Salvetti in un suo post su Facebook, l’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione e di attendere dalla Regione Toscana le indicazioni sul tipo di allerta meteo. La prevenzione diventa fondamentale di fronte ad eventi sempre più violenti, repentini e concentrati. Occorre massima attenzione prima e durante le criticità e una attenta valutazione delle informazioni diffuse dagli enti istituzionali preposti.

Condividi: