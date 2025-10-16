Attimi di raccoglimento, al via la nuova campagna per la raccolta delle deiezioni canine

Materiale informativo e porta-sacchetti in bambù verranno distribuiti davanti a scuole e centri veterinari. Cepparello: "La situazione è migliorata ma dobbiamo arrivare al punto in cui siano solo un brutto ricordo". Iacomelli: "Ogni cittadino può e deve fare la propria parte". Iniziativa di Comune e Aamps/RetiAmbiente in collaborazione con la polizia municipale

di Giulia Bellaveglia

Si chiama “Attimi di raccoglimento” la nuova campagna di sensibilizzazione che il Comune di Livorno e Aamps/RetiAmbiente, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno ideato per invitare i padroni dei cani a non lasciare in strada le deiezioni dei propri animali. Un tema affrontato con leggerezza e ironia, ma con un obiettivo serio: rendere Livorno sempre più decorosa, inclusiva e rispettosa di tutti. “Si tratta di un percorso che unisce provocazione ed eleganza – spiega Aldo Iacomelli, amministratore unico di Aamps –. Vogliamo ricordare con un sorriso che ogni cittadino può fare la propria parte per il decoro urbano. Il nostro territorio è un luogo bello e di classe, ma a volte c’è chi non contribuisce a mantenerlo tale. Con questa iniziativa chiediamo, con ironia, un piccolo gesto di responsabilità e di dignità, anche verso il proprio cane. La maggior parte dei livornesi si comporta correttamente ma ci sono ancora episodi di incuria che costringono i nostri operatori a intervenire ogni giorno e preciso che si tratta di un problema trasversale, non legato a una zona specifica. Oltre al fastidio e al cattivo odore, è una mancanza di rispetto verso chi si muove con difficoltà, come le persone con disabilità o chi utilizza un deambulatore o una carrozzina. Quel piccolo gesto, chinarsi per raccogliere, è davvero un attimo di raccoglimento anche per il nostro compagno di vita”. “Un marciapiede sporco è un ostacolo all’autonomia di molti cittadini – aggiunge l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello –. Pensiamo a chi usa un bastone per ipovedenti o una sedia a rotelle: una deiezione non raccolta può diventare una barriera, anche igienica. Una città pulita è una città accessibile. Rispetto a qualche anno fa la situazione è migliorata, ma non possiamo fermarci. Dobbiamo arrivare al punto in cui le deiezioni canine sui marciapiedi saranno solo un brutto ricordo”. Il Comune invita i proprietari dei cani a portare sempre con sé i sacchetti e a gettare i rifiuti nei cestini o nei contenitori dell’indifferenziato, come previsto dalla legge regionale numero 59 del 2009. Le sanzioni per chi non rispetta le regole vanno da 80 a 480 euro, mentre chi passeggia senza materiale da raccolta rischia un’ammenda da 50 euro. Nelle prossime settimane Aamps e RetiAmbiente distribuiranno materiale informativo e porta-sacchetti in bambù davanti a scuole e centri veterinari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©