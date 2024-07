Attiva tutti i giorni la Linea 20 per andare al mare da Antignano a Chioma

L’anno scorso il collegamento, partito in via sperimentale, era gratuito e attivo la domenica. Quest'anno la tratta è in servizio tutti i giorni, dalle ore 8 fino alle ore 20, con corse ogni mezzora, per tutta l'estate (Ferragosto compreso) fino a domenica 15 settembre ed è compresa nell’abbonamento mensile, trimestrale o annuale “Urbano Capoluogo Livorno” (chi non ha l’abbonamento può utilizzare il normale biglietto urbano da 1,70 €). Capolinea alla fermata “Miramare” sulla corsia nord di via Pigafetta. "20" come i minuti che servono per completare il percorso

Autolinee Toscane e Amministrazione comunale di Livorno, visto il gradimento riscontrato lo scorso anno, hanno riconfermato anche per l’estate 2024 “Al Mare in 20”, il servizio di bus pubblici che consente a cittadini e turisti di raggiungere gli arenili e le calette della costa livornese tra Antignano e Chioma. L’iniziativa nasce da un progetto presentato nel 2022 dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno per invogliare i coetanei a lasciare gli scooter al capolinea di Antignano, contribuendo a decongestionare il traffico veicolare e a ridurre l’inquinamento atmosferico. Si chiama Linea 20 perché, appunto, 20 sono i minuti che servono per completare il percorso che tocca località suggestive quali il Parco Marina del Boccale, Calafuria, il Sassoscritto, il Romito, la Cala del Leone, la Baia del Rogiolo e le spiagge di Quercianella. L’anno scorso il collegamento, partito in via sperimentale, era gratuito ma attivo solamente la domenica. Quest’anno la “Linea 20” è diventata strutturale, poiché è entrata a far parte del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Livorno. Dallo scorso 11 giugno, i bus della Linea 20 di Autolinee Toscane sono in servizio tutti i giorni, dalle ore 8 fino alle ore 20, con corse ogni mezzora, per tutta l’estate (Ferragosto compreso) fino a domenica 15 settembre. La tratta è compresa nell’abbonamento mensile, trimestrale o annuale “Urbano Capoluogo Livorno”, mentre chi non ha l’abbonamento può utilizzare il normale biglietto urbano da 1,70 euro. I due bus che effettuano il collegamento sono facilmente riconoscibili in quanto per l’occasione sono stati decorati con una apposita livrea interamente dedicata a questa linea speciale. A Livorno la Linea 20 fa capolinea alla fermata “Miramare”, sulla corsia nord di via Pigafetta. Questa fermata può essere raggiunta, sempre in bus, dal centro cittadino e dal lungomare tramite le due linee urbane che giungono fino a via Pigafetta, la Linea 1+ (Stazione C.le, Carducci, Grande, Italia, Ardenza Mare, Miramare) e la Linea 2+ (Stazione C.le, Garibaldi, Grande, Libertà, La Rosa, Ardenza Terra, Miramare), a loro volta collegate con altre linee provenienti dai vari quartieri della città, eventualmente utilizzando (per chi non è abbonato) lo stesso biglietto urbano da 1,70 euro, la cui validità è di 70 minuti. Le fermate della Linea 20 all’andata sono: Miramare, Capraia (dopo la partenza è previsto un passaggio da via della Capraia), Hotel Rex, Cimitero di Antignano, Maroccone, Castello del Boccale, Calafuria, Sassoscritto, Calignaia, Castel Sonnino, Rogiolo, Via del Littorale sottopasso FF.SS, Quercianella Stazione, Via del Littorale Convento, Chioma Capolinea. Per la tratta di ritorno Chioma-Miramare sono previste le fermate Chioma Capolinea, V. del Littorale Convento, Quercianella Stazione, V. del Littorale sottopasso FF.SS, Quercianella chiesa, Rogiolo, Castel Sonnino, Calignaia, Sassoscritto, Calafuria, Castello del Boccale, Cimitero di Antignano, Hotel Rex, Miramare. Per gli orari esatti dei passaggi alle fermate consultare la tabella allegata o il sito https://www.at-bus.it/it Linee e orari, Livorno. Autolinee Toscane ha promosso una speciale campagna di comunicazione con una locandina ad hoc ed una mappa sia in versione manifesto che digitale (su https://www.at-bus.it/it/estateinbus) nella quale sono indicate le linee bus di Livorno e della costa vicina che toccano il mare, con indicate spiagge e luoghi di interesse culturale e artistico. Tutte destinazioni facilmente raggiungibili in autobus.

Autolinee Toscane ricorda che i titoli di viaggio sono acquistabili:

· a bordo senza costi aggiuntivitramite il sistema contactless utilizzando carte di credito, prepagate, smartphone e dispositivi abilitati (https://www.at-bus.it/it/tiptap);

·con la app di at-bus (https://www.at-bus.it/it/app) selezionando urbano capoluogo, Livorno;

· presso la biglietteria “at” di Piazza Grande n. 12/15 a Livorno aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 20 (chiusa domenica e festivi);

· presso gli altri punti vendita autorizzati (https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-abbonamenti/punti-vendita/livorno).

Per ulteriori informazioni, oltre al sito https://www.at-bus.it/it è possibile chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane su X: @AT_Informa o su Facebook: Autolinee Toscane.

