Atto vandalico all’isola ecologica in Venezia

I danni alla struttura gestita da Aamps ammontano a 1.000 euro. La polizia municipale ha sanzionato 7 esercenti per mancata differenziazione dei rifiuti

Mediagallery

Brutta sorpresa per gli operatori di Aamps durante il servizio di raccolta dei rifiuti attivo nel quartiere Venezia presso l’Isola Ecologica situata in via Sant’Anna a disposizione delle utenze non domestiche.

Nelle prime ore della mattina di giovedì scorso hanno rinvenuto il cancello di accesso aperto con la serratura danneggiata trovando all’interno dell’area numerosi rifiuti di varia tipologia accatasti indiscriminatamente. In più hanno constatato la rottura di una delle paratie in metallo che delimitano la struttura.

Sul posto sono intervenuti gli Ispettori Ambientali che hanno individuato materiali non differenziati correttamente riconducibili ad esercizi commerciali del quartiere. Ne è conseguito che la Polizia Municipale ha elevato sanzioni a 7 esercenti e avviato gli accertamenti per l’individuazione di chi potrebbe invece avere abbandonato un quantitativo significativo di cartongesso e telai in metallo.

Aamps ha stimato che il danno all’Isola Ecologica ammonta a 1.000 euro circa. Gli operatori hanno provveduto a ripulire l’area anche con l’ausilio di un mezzo idro-pulitrice.