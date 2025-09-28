“Auguri Ba, non piegarti un istante giammai. Siamo con te”

La toccante lettera di Nicholas Flavio Protti, che ringraziamo per la disponibilità, scritta di notte dopo essere rientrato dalla cena di famiglia per festeggiare il 58° compleanno del padre Igor

di Nicholas Flavio Protti (che ringraziamo), figlio di Igor Protti

Ciao Ba.. Sai che non sono solito farti grandi auguri, tantomeno pubblicamente… Ma diciamo che questo compleanno è stato un po’ più speciale degli altri, e merita probabilmente un’attenzione diversa. Questi siamo noi, la nostra famiglia allargata, a questa grande famiglia oggi, come ieri, si aggiungono le migliaia di persone che, in un modo o nell’altro, ti stanno dimostrando un affetto immenso e incondizionato. Ci sono gli ex compagni di squadra, pronti a macinare migliaia di chilometri in un solo giorno pur di venirti a salutare. Ci sono i tifosi da ogni parte d’Italia, persino quelli delle acerrime nemiche, sportivamente parlando ovviamente, che ti mandano auguri sinceri di buon compleanno e di pronta guarigione. Perché il calcio non è soltanto un gioco, lo sappiamo bene, sei stato tu a insegnarcelo e a trasmettercelo. Perché tu non sei stato soltanto un calciatore, sei stato e hai rappresentato molto di più. Un uomo vero, leale, sincero, che ha sempre dato tutto se stesso sposando una causa, e che ha fatto di tutto per regalare momenti di gioia e spensieratezza a chi ti seguiva, faceva sacrifici e tifava per la maglia che indossavi. Una maglia che hai sempre onorato e sudato fino all’ultima goccia, con quella caparbietà, quello spirito e quella forza che ti hanno sempre contraddistinto e che ti hanno reso possibile l’impossibile, che ti hanno permesso di far tornare a vincere chi sembrava che fosse destinato per sempre a non farlo, hai ricordato che le storie, a volte, possono avere anche un lieto fine, a chi ormai non ci credeva più. A quelli come te la vita pone sempre davanti una sfida, una partita, non c’è tempo di riposare, non é concesso. E adesso c’è da affrontare quella più importante di tutte, nessuno sa come andrà a finire e quale sarà il risultato finale, ma tutti sappiamo l’attitudine con cui la stai affrontando e continuerai a farlo, non piegandosi un istante giammai come recita il nostro inno. Tanti auguri, quindi, non solo al calciatore, ma soprattutto all’uomo, al babbo e allo splendido nonno che sei. Mille di questi giorni felici, Ba. Siamo sempre con te e non ti lasceremo mai.

