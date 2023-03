Aula studio come un locale e tante iniziative, benvenuti da Civico79

Marco Melis, uno dei coordinatori e ideatori dell’attività in viale del Risorgimento 79: "Abbiamo pensato che in città mancasse un luogo capace di intercettare i bisogni dei più giovani, per meglio dire dal diploma fino ai 30 anni. I nostri spazi? Rispecchiano lo stile di questa età, sono arredati come se fossero un pub, un bar o qualcosa di simile. Si accede liberamente, senza sottoscrivere tessere"

di Giulia Bellaveglia

Un’aula studio e una serie di incontri su varie tematiche tenuti da esperti del settore: tutto dedicato ai giovani dai 19 ai 30 anni, ovviamente non in modo esclusivo. È questo lo spirito che, nel 2017, ha convinto un gruppo di ragazzi livornesi ad appoggiarsi all’Oratorio dei Salesiani per dare vita alla realtà Civico 79, con sede in viale Del Risorgimento, 79. “Abbiamo pensato – spiega Marco Melis, uno dei coordinatori e ideatori dell’attività – che in città mancasse un luogo capace di intercettare i bisogni dei più giovani, per meglio dire dal diploma fino ai 30 anni”. Ed ecco che il progetto viene messo in piedi, all’interno di un luogo particolare. “I nostri spazi secondo noi hanno una marcia in più rispetto alle comuni biblioteche, perché rispecchiano anche lo stile di quell’età. Tutti i nostri spazi sono infatti arredati come se fossero un pub, un bar o qualcosa di simile. Si accede liberamente, senza sottoscrivere tessere o altro, e chiunque venga ha la possibilità di farsi un tè o un caffè. Cerchiamo di venire incontro il più possibile alle necessità degli studenti, per esempio, durante la sessione invernale siamo rimasti aperti anche dalle 21 alle 23, con grandi sacrifici nelle turnazioni, ma lo abbiamo fatto perché le altre biblioteche labroniche non offrono questa opportunità a chi magari durante il giorno lavora e si ritrova a studiare di sera”. Civico 79 è operativo anche nella programmazione di eventi ad hoc. “Lo scorso giugno ci siamo resi conto che molti ragazzi avevano le idee poco chiare sul referendum, così ci siamo organizzati per programmare 10 serate gratuite con esperti del settore che potessero fornire loro un aiuto. Lo stesso abbiamo fatto in questi giorni attraverso Fail, un percorso improntato a far comprendere che il fallimento può verificarsi, ma non è la fine, soprattutto per un giovane. Un concetto che abbiamo articolato in quattro macro aree: scuola, università, vita sociale e politica del lavoro”. L’aula studio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30. Per restare aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali Facebook ed Instagram.

