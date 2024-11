Aurora balla per Cicce ai campionati del mondo di danza

Lo scorso 7 e 8 novembre l’atleta Moira Martelli (13 anni) ad Assen, Paesi bassi, ha concorso al campionato del mondo wdc nella under 14 e under 16 anni ottenendo due semifinali in un livello altissimo di atlete e davanti ad una giuria di altissimo calibro.

Aurora Paoli (16 anni) a Skopje, nord Macedonia, concorre al Campionato del mondo IDO (International dance organization), ottenendo il 9° posto su più di 20 atlete ma ciò che rende orgogliosa l’intera scuola di danza è che Aurora, con il suo show in gara, ha voluto ricordare Diego, rugbista scomparso quest’estate in un incidente stradale, perché lo sport è stato alla base della loro amicizia sin da piccoli. Serena Sicilia: “Ringrazio le famiglie di Moira e Aurora che sostengono ogni giorno il percorso delle ballerine ed un grande applauso al team di preparazione di queste atlete: Marco Salvadori, Sergio Mariani, Giorgio Pupi, Gigi Ivory, Giulia Gentile, Sara Di Vaira. Sono orgogliosa dei risultati ottenuti dalle nostre atlete a livello sportivo e umano. Affrontano le competizioni con grande sicurezza ed energia positiva, sono due ballerine giovanissime ma che dimostrano una grande forza interiore. La mia missione in questo lavoro è tirare fuori le potenzialità di tutti gli allievi e creare per loro il percorso migliore. E’ come avere un diamante tra le mani e giorno dopo giorno lucidarlo per farlo splendere. Ringrazio, ovviamente, tutto il team di maestri, preparatore atletico e psicologo sportivo. Adesso ci prepariamo per i prossimi appuntamenti del 2025 come UK ed i campionati italiani assoluti FIDESM. Tnto lavoro e tanto impegno, avanti tutta!”.

Riproduzione riservata ©