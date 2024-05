Aurora boreale nei cieli di Livorno

Il fenomeno è derivato dalla tempesta geomagnetica "estrema" (di livello 5 su una scala di 5) che da ieri sta colpendo la terra. Le spettacolari foto dei soci A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) Fabrizio Guasconi e Luciano Milianti

Evento spettacolare nei cieli di Livorno. Come si può vedere dalle foto fatte dai soci A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) Fabrizio Guasconi e Luciano Milianti, che ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità, inerenti la tempesta geomagnetica “estrema” (di livello 5 su una scala di 5) che da ieri sta colpendo la terra. Come in questo caso nella serata di sabato 10 maggio è possibile che si formino anche spettacolari aurore boreali, talvolta addirittura a latitudini più meridionali rispetto alle zone dove di solito si manifestano.

Le foto dell’aurora saranno esposte durante il Festival di Astronomia che si terrà presso la Fortezza Nuova dal 14 al 16 Giugno:

https://www.alsaweb.it/festival-astronomia-2024-programma/

