Allerta arancione fino alle 8 del 1 luglio. Auto bloccate nel sottopasso in via Firenze, un tronco spezzato e alcuni allagamenti durante il diluvio. Palio rinviato al 2 luglio

Foto del sottopasso di archivio; il tronco spezzato nella foto inviata da una lettrice; la cella temporalesca pubblicata dal sindaco sulla sua pagina Fb

Il momento più critico è iniziato poco dopo le 9, segnalazioni di allagamenti in via Provinciale Pisana via Pian di Rota via delle Cateratte via Cimarosa via del Lavoro e via Donnini. Palio rinviato al 2 luglio. Salvetti: "Attività educative del Comune delle 10.30 sospese, parchi e cimiteri chiusi. Protezione civile e della polizia municipale al lavoro su tutto il territorio. Evitate spostamenti"

Bufera in corso di vento e pioggia. Il momento più critico è iniziato poco dopo le 9 del 30 giugno quando si è abbattuto un diluvio. Chi si è trovato in auto lo sa bene. Causa maltempo la festa della Polizia Municipale in programma il 30 giugno è stata annullata in quanto gli appartenenti al corpo sono impegnati in attività su strada. Al momento si segnalano auto bloccate nel sottopasso di via Firenze (che è stato chiuso). Segnalazioni di allagamenti in via Provinciale Pisana, via Pian di Rota via delle Cateratte via Cimarosa e via Donnini, un lettore segnala che sono allagate anche via del Lavoro e via Della Torretta e una lettrice segnala con foto un tronco spezzato in una traversa di via III Novembre. Rinviato il Palio Marinaro al 2 luglio. Alle 9.29, su Fb, il sindaco Salvetti scriveva: “Il fronte temporalesco e i livelli di allerta arancione annunciati dalla Regione Toscana per le ore 12 sono giunti in anticipo, protezione civile e polizia municipale con il CeSi Centro Situazioni sono attivi e i monitoraggi sono in corso su tutto il territorio. Parchi e cimiteri sono chiusi, le attività educative del Comune che iniziavano tutte alle 10.30 sono state sospese, abbiamo dato indicazione alle scuole medie e alle scuole superiori dove sono in corso gli esami di fine anno di procedere con chi è già nella sede di svolgimento e di avvertire invece chi doveva sostenerli più tardi di non recarsi sul posto in attesa dell’evoluzione meteo. Si raccomanda a tutti di evitare spostamenti e di seguire le modalità di comportamento legate alle emergenze idrogeologiche che trovate su cittadino informato o sul sito del Comune di Livorno”.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

In aggiornamento

