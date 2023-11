Auto in panne sullo spartitraffico di viale Petrarca

Immagine tratta dalla foto inviata da Mattia a Livornogramm che ringraziamo per la disponibilità

Alessio: "Ho visto la vettura venire all'indietro dalla leggera salita che c'è all'ingresso del Penny Market. Mi sono fermato con la macchina che passava". Mattia: "Per poco non urtava un motociclista di passaggio. All'interno dell'abitacolo non c'era nessuno"

“Ho visto la vettura venire all’indietro dalla leggera salita che c’è all’ingresso del parcheggio del Penny Market. Mi sono fermato con la macchina che passava”. A raccontare la dinamica dell’episodio di stamattina intorno alle 10.30 in viale Petrarca, direzione nord, è Alessio che ringraziamo per la disponibilità. Mattia, invece, l’autore della foto inviata a Livornogramm, ringraziamo entrambi per la disponibilità, spiega che “per poco andando all’indietro non urtava un motociclista di passaggio. Per fortuna non è successo niente. Solo dopo, transitandoci davanti, il mio amico ed io ci siamo resi conto che all’interno dell’abitacolo non c’era nessuno”. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Non si è trattato quindi di un “parcheggio” ma verosimilmente del malfunzionamento del freno a mano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©