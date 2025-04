Auto in una buca in via del Bosco

Guasto improvviso in via del Bosco. I tecnici di Asa sono tempestivamente intervenuti e i lavori di riparazione sono in corso. Nelle prossime ore potranno verificarsi cali di pressione e mancanza di acqua in via del Bosco e fenomeni di torbidità nelle vie limitrofe al guasto. Un’auto è finita all’interno di una buca con la ruota anteriore destra. Per fortuna non si sono registrati feriti

