Auto ribaltata su un fianco in via Firenze

Foto pagina Fb Cappottare Livorno che ringraziamo per la disponibilità

È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Firenze, direzione Livorno, dopo il sottopasso di via Genova. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Svs con medico a bordo. L’automobilista è stato trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso, per fortuna le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti.

