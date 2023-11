Auto sopra l’ingresso pedonale dell’ospedale, interviene la municipale

Nelle foto l'intervento della polizia municipale

La polizia municipale, allertata dall'azienda sanitaria, ha permesso l'uscita in sicurezza in retromarcia all'automobilista

Allertata dall’azienda sanitaria, la polizia municipale è intervenuta intorno alle 14 del 9 novembre per un’auto posteggiata nell’area pedonale di ingresso dell’ospedale in viale Alfieri. Gli agenti hanno permesso l’uscita in sicurezza in retromarcia all’automobilista.

