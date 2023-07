Auto tra i bagnanti sulla spiaggia del Sale, multata

Foto inviata dalla lettrice Vanessa che ringraziamo

Ecco il comunicato di cosa è accaduto alla spiaggia del Sale. Automobilista multata per occupazione di suolo demaniale con veicolo ai sensi del Codice della navigazione art.1161 (multa da 103 a 206 euro). Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in supporto alla polizia municipale per rimuovere l'auto

Un’auto parcheggiata sulla spiaggia del Sale. È accaduto stamattina. Come si legge in un comunicato del 30 luglio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in supporto alla polizia municipale per rimuovere l’auto. La polizia municipale è intervenuta di prima mattina provando a farla rimuovere con i carri attrezzi convenzionati con il Comune, ma fino alle 10, e senza il supporto dei vigili del fuoco non è stato possibile concludere le operazioni di rimozione. Alla proprietaria, una donna livornese del 1995, la polizia municipale ha fatto un accertamento per occupazione suolo demaniale con veicolo ai sensi del Codice della navigazione art.1161 (da 103 a 206 euro).

