Autobus, cambiano alcune corse: confermata la linea notturna 23

Con il ritorno a scuola Autolinee Toscane introduce delle modifiche per migliorare la mobilità degli studenti e dei cittadini. Potenziate le linee 21 e 22, mentre la 23 continuerà a viaggiare il venerdì e il sabato sera. Nuove corse anche per il servizio Casa-Scuola

D’intesa con le istituzioni competenti e in particolare con l’Amministrazione Comunale di Livorno, a partire da martedì 15 settembre, Autolinee Toscane effettuerà alcune modifiche nel servizio tese a migliorare la mobilità pubblica su gomma, in particolare degli studenti, che proprio a metà mese torneranno a scuola. Un importante dettaglio è che rimarrà la linea notturna 23 che ha riscosso un ottimo successo in estate, naturalmente con qualche variazione.

Servizio Urbano Livorno

Linee 21 e 22:

Sarà effettuata una corsa ogni 40 minuti e permane il prolungamento dell’arco orario nei giorni di venerdì e sabato, secondo il seguente schema:

LINEA 21 prima corsa 21.05, ultima corsa dal lunedì al giovedì sarà alle 23.05 – ultima corsa venerdì, sabato e domenica alle 23.45.​

LINEA 22 prima corsa 20.50; ultima corsa dal lunedì al giovedì 22.50 – ultima corsa venerdì, sabato e domenica 23:30

Linea 23 Novità

La nuova linea notturna, che era stata istituita in via sperimentale con l’orario estivo, visto il buon successo, proseguirà il servizio anche in inverno, secondo il seguente schema:

Valida venerdì e sabato con la prima corsa alle ore 21.00 e l’ultima corsa alle 00.00. Il percorso è immutato rispetto all’estivo.

Linea CS3 Casa-Scuola: Linea scolastica per Polo Galilei, Nautico ed Enriques.

La corsa delle ore 7.17 da Leccia terminerà al cantiere navale (lato Astra) e non a Scoglio della Regina: gli studenti dell’Enriques passeranno direttamente da via della Bassata invece che da via dei Mulinacci.

La novità è l’introduzione di nuove corse di Casa-Scuola da Cimiteri comunali alle 13:03 e alle 14:03. In questo modo gli studenti ora hanno la linea diretta per il ritorno e non dovranno più cambiare autobus.

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