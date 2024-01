Autobus, da lunedì 8 addio Lam, tornano i numeri e aumentano le corse

Il servizio di TPL su gomma in Provincia di Livorno cambia forma e sostanza (qui tutte le informazioni https://www.at-bus.it/livorno) diventando più accessibile e più ricco di linee.

Per quanto riguarda la forma, a Livorno, vanno in pensione i vecchi nomi della LAM e i loro colori (Blu, Rossa e Verde) e prendono il loro posto numeri (1, 2 e 4) e il segno +. Cioè vengono utilizzati da “At” simboli universali che non hanno bisogno di alcuna traduzione e che sono facilmente utilizzabili al di là della lingua parlata e/o scritta.

I numeri infatti sono riconoscibili e comprensibili da tutti, di più facile lettura per chi è affetto da disabilità cognitiva e da chi ha problemi nell’orientarsi in base ai colori (secondo i dati dell’Unione Europea, sono circa il 10% i maschi adulti affetti da daltonismo).

I numeri sono un codice condiviso internazionale, utile per i tanti cittadini stranieri che sempre di più scelgono Livorno come meta turistica, ma anche per chi è appena arrivato e sceglie la città grazie alla sua profonda vocazione multiculturale.

Un modo quindi per avvicinare i servizi della città, in questo caso i servizi di mobilità pubblica collettiva, al crescente numero di visitatori stranieri presenti a Livorno.

Quindi a Livorno le Linee attualmente identificate con lettere e/o colori diventano numeri a partire dal prossimo 8 gennaio 2024.

A fianco di ciò, poi c’è un rafforzamento di tutto il servizio di TPL attraverso un ridisegno delle Linee.

Nel dettaglio:

L’attuale linea 4, che collega i cimiteri comunali al quartiere di Colline, sarà sostituita dalla nuova linea 4+ ad alta frequenza che raggiungerà il nuovo capolinea di Via Costanza transitando anche da Borgo di Magrignano. Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 10’ dal lunedì al sabato e 20’ nei giorni festivi.

Nuovi percorsi e orari della linea 5 con transito da Parco Levante/Nuovo Centro: L’attuale linea 5 è una circolare con capolinea in V. M.L. King. Per portarla a Parco Levante/Nuovo Centro vengono modificati i percorsi. Il nuovo Capolinea sarà Stazione Marittima/Cinta Esterna e transiterà anche da Parco Levante. Inoltre, per effettuare queste modifiche vengono eliminati i passaggi dalla zona di Venezia (Via Borra, Solferino e Cinta esterna). Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 20’ dal lunedì al sabato e circa 30’ nei giorni festivi.

Nuovi percorsi e orari delle linee 8N e 8R: alla luce dei cambiamenti delle linee 4 e 5 (vedi sopra) e al fine di migliorare regolarità e frequenza delle due circolari 8N e 8R se ne modificano percorsi e orari. Vengono quindi eliminate le sovrapposizioni con i nuovi percorsi delle linee 4 e 5 e viene ripristinato un collegamento con la Venezia non più servita dalla linea 5. La nuova Linea 8 non transiterà più da via Gramsci, Viale Marconi e via Calzabigi, ma transiterà da viale Mameli, viale Petrarca e Piazza Damiano Chiesa. Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 20’ dal lunedì al sabato e 30’ nei giorni festivi.

Nuova Linea estiva costiera: dopo il successo della LINEA 20 nell’estate 2023, la nuova Linea estiva costiera diventa strutturale e prevede una nuova Linea con partenza da Miramare in coincidenza con (la ex LAM BLU) la nuova LINEA 1+(una ogni 2) e arrivo a Chioma. Da qui torna indietro e funzionerà come una circolare. Le corse avranno una frequenza di circa 30’ dal lunedì alla domenica.

Le attuali linee Notturne A e B vengono rinominate LINEA 21 e LINEA 22: nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, c’è l’incremento di corse serali come già succede tutti i venerdì e i sabati durante il servizio estivo. Il servizio sarà quindi adeguato il più possibile a quello svolto in estate.

Servizio Navetta serale per Effetto Venezia: il nuovo servizio si svolgerà durante la manifestazione estiva Effetto Venezia e collegherà i parcheggi di via Masi e del Pala Modì con gli accessi al quartiere Venezia tutte le sere dalle 18,30 alle ore 1,00.

