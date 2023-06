Autobus gratis da Castiglioncello a Donoratico per andare al mare

Grazie all’accordo tra Autolinee Toscane, Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo e Comune di Cecina, infatti, turisti e residenti potranno muoversi sul nostro territorio e raggiungere i vari punti della nostra splendida costa in modo comodo, sicuro e sostenibile

Un collegamento fisico, non solo ideale, quest’anno renderà i Comuni di Rosignano e Cecina ancora più accessibili a chi viene da fuori. E’ stato presentato il nuovo servizio gratuito di mobilità pubblica, finanziato dai due Comuni, per andare al mare senza prendere la macchina. Grazie all’accordo tra Autolinee Toscane, Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo e Comune di Cecina, infatti, turisti e residenti potranno muoversi sul nostro territorio e raggiungere i vari punti della nostra splendida costa in modo comodo, sicuro e sostenibile. Per inaugurare la nuova tratta, il Sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati, l’Assessore Giovanni Bracci, l’Assessore Giuseppe Costantino, il Direttore del Dipartimento Nord di Autolinee Toscane Simone Lusini, il Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa, il Capo Movimento per la Provincia di Livorno di Autolinee Toscane, Alessandro Giardi, e il Coordinatore Marketing & Comunicazione – Toscana Nord, Riccardo Nannipieri sono saliti a bordo di un mezzo di Autolinee Toscane, all’interno del quale si è svolta una conferenza stampa itinerante lungo tutto il tragitto della nuova linea extraurbana.

Con questo accordo, spiagge, musei archeologici, parchi naturali ed aree verdi, stazioni e zone di intrattenimento saranno collegate da una fitta rete di trasporti ad hoc che si aggiungeranno alle già presenti linee del trasporto pubblico locale.

• La Linea 114 di Autolinee Toscane unirà i Comuni di Rosignano e Cecina, lungo un tragitto di 53 fermate che toccherà le località di Castiglioncello (partenza dal parcheggio Infantino delle Spianate), Rosignano Solvay, Vada, Mazzanta, Marina di Cecina e Cecina (arrivo in piazza della Libertà). La linea sarà attiva in orario serale (dalle ore 18.00 alle ore 01.00), tutti i venerdì e sabato dal 16 al 30 giugno e dal 1 al 9 settembre, e tutti i giorni dal 1 luglio al 31 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00.

Un altro nuovo servizio gratuito, finanziato dal Comune di Rosignano Marittimo, riguarda la:

• Navetta “Vada”, inserita nel servizio “Microlotto” di Provincia di Livorno e Comune di Rosignano Marittimo, collegherà il parcheggio del Galafone, le Spiagge Bianche, il centro della Frazione (piazza Garibaldi) e la Stazione Ferroviaria. La linea sarà attiva dall’11 giugno al 10 settembre, tutti i giorni con passaggi ogni 30 minuti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Inoltre, si ripropongono con alcune modifiche i servizi già presenti negli anni scorsi, anch’esse gratuiti e finanziati dal Comune:

• Il MareBus Blu di Castiglioncello, gestito da Autolinee Toscane, effettuerà un percorso ad anello, partendo dal parcheggio Infantino delle Spianate passando dal centro di Castiglioncello e da Portovecchio, per poi ritornare al punto di partenza. La navetta sarà attiva dal 1 luglio al 31 agosto, tutti i giorni, con frequenza ogni 45 minuti, dalle ore 8.30 alle ore 21.00.

L’accesso al servizio sarà consentito anche alle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) purché venga effettuata formale prenotazione così come previsto dalla Carta dei Servizi di AT (https://www.at-bus.it/it/pmr).

• Le navette serali “Linea1” e “Linea2”, gestite da Tirrenica Mobilità nell’ambito della concessione dei parcheggi di Castiglioncello, che collegheranno rispettivamente il centro della frazione con il parcheggio della Coop a Rosignano Solvay e con il parcheggio Infantino delle Spianate. Le due linee avranno una frequenza di 30 minuti, in orario serale, dalle ore 19.00 alle ore 01.00, i venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio e tutti i giorni nel mese di agosto.

L’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo si occuperà della diffusione di un depliant con i dettagli, le mappe delle varie linee e un Qr Code, per accedere al sito web di riferimento e consultare gli orari delle varie linee. Orari che saranno pubblicati anche sul sito del Comune di Rosignano e del Comune di Cecina.

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale – ha detto il Sindaco di Rosignano, Daniele Donati – e alla collaborazione con la Provincia, il Comune di Cecina e Autolinee Toscane, siamo riusciti a fornire un importante servizio di trasporto gratuito che consentirà ai cittadini di muoversi sul territorio senza utilizzare la macchina. Quella che offriamo per l’estate 2023 è una fitta rete di linee e navette che, sia in orario giornaliero che notturno, collegheranno le varie zone della costa ai parcheggi. Un traguardo che condividiamo con tutti gli uffici e i soggetti che hanno lavorato al progetto, ma che dev’essere il punto di partenza per rendere ancora più sicuro e sostenibile il nostro territorio”. “Personalmente e come Amministrazione – ha aggiunto il Sindaco di Cecina, Samuele Lippi – crediamo ed investiamo da anni nella sicurezza, soprattutto relativamente ai giovani che, grazie a questo tipo di servizi, potranno muoversi liberamente sulla nostra costa, diminuendo i rischi”. “Collegando tra loro le frazioni costiere del nostro territorio con una linea che arriva fino a Cecina – ha proseguito l’Assessore alla Mobilità del Comune di Rosignano, Giovanni Bracci – abbiamo soddisfatto le richieste di tanti cittadini e turisti che evidenziavano la necessità di un servizio di trasporto più ampio che rendesse accessibili le nostre zone più attrattive. Siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto e che abbiamo condiviso con tutti i soggetti che sono qui oggi”. Soddisfatto anche l’Assessore alla Mobilità e al Turismo del Comune di Cecina, Antonio Costantino, che ha concluso così: “Anche per questa stagione estiva, i cittadini e i turisti, potranno viaggiare senza spostare i propri mezzi e di conseguenza, senza preoccuparsi del parcheggio. Oltre ad essere un modo per snellire il traffico estivo e salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento, i trasporti pubblici permetteranno di raggiungere e visitare con facilità le attrazioni culturali e naturali dei nostri territori. La linea di Autolinee Toscane, effettuerà fermate lungo le vie dei Campilunghi e Volterra, anche in prossimità degli ingressi ai Campeggi e al Porto di Cecina”.

“Voglio ringraziare le Amministrazioni di Rosignano e Cecina – ha chiuso Tommaso Rosa, Responsabile marketing, brand e comunicazione di Autolinee Toscane – che hanno dimostrato concretamente che il servizio di trasporto pubblico non è utile solo per lavorare studenti, come comunisti crede, ma che può essere uno strumento molto utile anche per l’offerta turistica. In questo caso infatti parliamo di un servizio gratuito per gli utenti, ma coperto con le risorse dei due comuni. Noi stessi come azienda poi abbiamo prodotto uno sforzo straordinario anche della comunicazione a favore dei clienti del tpl sia residenti che turisti. Infatti, abbiamo deciso non solo di mappare tutti i servizi di trasporto pubblico locale che possono essere utili a chi vuole spostarsi sui nostri mezzi pubblici, ma anche di segnalare i vari punti di interesse dell’utente raggiungibili in bus: spiagge, parchi, musei e siti archeologici, intrattenimenti, stazioni e porti”.

