Autobus gratuiti per ferragosto

Corse gratuite nella giornata di ferragosto per le linee ad alta mobilità Lam Rossa e Lam Blu e per le linee notturne A e B

Corse gratuite nella giornata di ferragosto per le linee ad alta mobilità Lam Rossa e Lam Blu e per le linee notturne A e B. L’iniziativa rientra nel progetto per incentivare la mobilità sostenibile predisposto dal Comune di Livorno, in collaborazione con Autolinee Toscane. Si ricorda, inoltre, che domenica 14 agosto si potrà salire senza pagare il biglietto sulle corse delle linee ad alta mobilità Lam Rossa e Lam Blu.

