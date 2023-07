Autolinee Toscane, inaugurata la nuova biglietteria in piazza Grande

Taglio del nastro a ritmo di musica. La nuova struttura, già operativa, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19.30 e sostituirà quella di largo Duomo. Il responsabile marketing, brand e comunicazione di AT, Tommaso Rosa: "Un luogo caratterizzato dal rapporto umano come alternativa al digitale"

di Giulia Bellaveglia

Taglio del nastro per la nuova biglietteria di Autolinee Toscane (At) in piazza Grande 15. La struttura, già operativa, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19.30 e sostituirà in tutto e per tutto la ex di largo Duomo. Una vera e propria festa, quella che ha animato l’inaugurazione, al ritmo di musica di un gruppo livornese jazz-funk (Pietro Bertucci, Mauro Giannaccini, Luca Mariotti, Federico Monzani e Piergiorgio Piras), 5 e 5 e spuma. “In questi spazi – spiega il responsabile marketing, brand e comunicazione Tommaso Rosa – il cliente avrà l’opportunità di acquistare biglietti e abbonamenti, ma anche di ricevere informazioni. Un luogo dove trovare il rapporto umano, che non intende annullare il progresso digitale che stiamo portando avanti ma fornire un’alternativa valida a chi non riesce ad utilizzarlo”. Gli utenti avranno infatti a disposizione personale qualificato sia per ricevere informazioni su orari e linee, sia per le operazioni che servono ad accedere ai servizi online forniti da At quali ad esempio la registrazione sul sito At-bus o l’accesso agli abbonamenti agevolati che la Regione Toscana ha studiato (studenti, Isee o Legge 100). Ad arricchire ulteriormente la nuova sede alcuni scatti del progetto fotografico “12×12” a cura dei fotografi Francesco Levy e Giulia Vanelli, relativo al rapporto tra gli autobus e il territorio. “Un ulteriore passo in avanti – commenta l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – verso la promozione del trasporto pubblico in cui crediamo tantissimo. Un bene per la nostra città e anche un’importante riqualificazione”. Particolare attenzione è stata poi riservata alle persone con disabilità: gli spazi sono stati interamente pensati per garantire assoluta accessibilità sia per quanto riguarda l’area aperta al pubblico, sia per le zone riservate ai lavoratori. Presenti, tra gli altri, l’amministratore delegato At Jean-Luc Laugaa, il direttore del dipartimento nord At Simone Lusini, il responsabile area produzione Michele Baldini e la responsabile servizio, sviluppo strategico e pianificazione trasporto pubblico locale della Provincia di Livorno Irene Nicotra.

