Autolinee Toscane, partnership con Pielle Livorno

Autobus personalizzato con i colori e i loghi della squadra e sconti sui biglietti delle partite per gli abbonati al trasporto pubblico. Leporatti: “Mettiamo in connessione luoghi e comunità”, Farneti: "Un accordo che va ben oltre il semplice aspetto promozionale”

Con la nuova intesa fra at-autolinee toscane e Pielle Livorno, l’azienda di trasporto pubblico su gomma che dal novembre del 2021 gestisce il tpl in Toscana, conferma il proprio sostegno al mondo dello sport e, in particolare, alle realtà che rappresentano un punto di riferimento per le comunità del territorio. E in questa occasione lo fa scendendo in campo a fianco di una società sportiva che ha scritto la storia della pallacanestro a Livorno da oltre 60 anni. Una storia iniziata quando sul parquet fece il suo esordio la Pallacanestro Livorno Portuale, sostenuta dalla Compagnia dei Portuali. Da allora sono cambiati gli anni e le generazioni, ma sono rimasti gli stessi colori sociali, il bianco e l’azzurro, e soprattutto una passione profonda per la pallacanestro e per la città. È la stessa attenzione al territorio e la stessa passione per lo sport che hanno guidato Autolinee Toscane nella scelta di affiancare Pielle Livorno con questo nuovo accordo. “Per la nostra azienda che ha come primo obiettivo far muovere in modo sostenibile le persone sostenere le società che promuovono lo sport è una scelta naturale, tanti più che stando a fianco con queste realtà come la Pielle rafforziamo il nostro radicamento nei territori e nelle comunità a cui quotidianamente forniamo un servizio di trasporto pubblico. Perché per at il bus non serve solo a far spostare persone, ma serve a mettere in connessione costantemente luoghi e comunità” spiega Arzachena Leporatti Responsabile Brand e Community di at. “Siamo davvero felicissimi ed orgogliosi di affiancare il nostro club a un’azienda di primissimo piano come Autolinee Toscane, punto di riferimento del Gruppo RATP nel trasporto pubblico regionale e pilastro della mobilità quotidiana nella nostra città. Questa partnership va ben oltre il semplice aspetto promozionale: unisce due realtà che vivono il territorio a contatto con le persone, condividendo valori fondamentali come la sostenibilità, il senso di comunità e la passione. Sapere che i nostri colori gireranno per le strade di Livorno a bordo dei bus e poter offrire ai tanti abbonati del TPL un’agevolazione per venire a sostenerci al PalaMacchia è il modo migliore per stringere ancora di più il legame viscerale tra la Pielle e la sua gente” commenta Francesco Farneti, Presidente della Pielle Livorno. L’intesa tra Autolinee Toscane e Pielle Livorno nasce infatti con un duplice obiettivo: incentivare una mobilità pubblica sempre più sostenibile e sostenere una società e una squadra che, attraverso lo sport, contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza alla città. Nell’ambito dell’accordo, Autolinee Toscane accompagnerà la squadra biancoceleste attraverso pendini collocati a bordo dei propri autobus e con la fiancata di un mezzo personalizzata con i colori e i loghi della Pielle. Il bus, svolgendo quotidianamente il proprio servizio, porterà così l’immagine della società per le strade di Livorno, diventando un ulteriore elemento di visibilità e di vicinanza alla comunità. Pielle Livorno, a sua volta, offrirà sconti sui biglietti delle partite casalinghe a tutti gli abbonati al servizio di trasporto pubblico. In questo modo, già a partire dalla prossima sfida interna di domenica prossima, i clienti di Autolinee Toscane potranno assistere a prezzo ridotto alla partita tra Pielle e Ristopro Fabriano.

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