Automobile Club Livorno, garantita l’apertura nella settimana di Ferragosto!

Dal 16 agosto fino al 19 agosto gli sportelli degli uffici in Via Michon 19 rimarranno aperti tutte le mattine dalle 8:30 alle 13:15 garantendo le regolari attività di tutti i servizi per l’utenza

