Autovelox in viale Carducci, 24 multe dalle 9 alle 12

L'autovelox posizionato il 18 maggio in viale Carducci dalla polizia municipale

Il comando di polizia municipale, che ringraziamo, ricorda le sanzioni previste a seconda della velocità oltre i 50 km/h (il limite in viale Carducci). La multa varia dai 42 € per il superamento di non oltre 10 km/h agli 845 € per il superamento di oltre 60 km/h con la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi

Nella giornata del 18 maggio, dalle 9 alle 12, in viale Carducci sono state elevate 24 sanzioni rispetto all’art. 142. che disciplina la velocità. Il comando di polizia municipale, che ringraziamo, ricorda le sanzioni previste a seconda della velocità oltre i 50 km/h (il limite in viale Carducci). Per il superamento di non oltre 10 km/h 42 € nei 60 giorni, 29.40 € nei 5 giorni; per il superamento di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h 173.00 € nei 60giorni, 121.10 € nei 5 giorni, e decurtazione di 3 punti dalla patente; per il superamento di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h 543 € nei 60 giorni, non è previsto lo sconto nei 5 giorni, decurtazione di 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi; per il superamento di oltre 60 km/h 845 € nei 60 giorni, non è previsto lo sconto nei 5 giorni, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Condividi: