“Aver conosciuto Umberto è stata una delle cose più belle della mia vita”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Paolo Hendel ricorda con affetto l’amico livornese, la sua ironia, i suoi libri e il grande impegno nelle Cure Palliative. La lettera

Paolo Hendel affida a una lettera il suo ricordo di Umberto Vivaldi, scomparso nei giorni scorsi. Un omaggio breve e intenso a un uomo capace di raccontare Livorno con ironia, umanità e grande sensibilità. Di seguito la lettera.

“Un bel giorno di non pochi anni fa Umberto Vivaldi mi ha mandato a sorpresa due suoi bellissimi libri nei quali ha raccontato la sua Livorno con tanto amore e con tanta ironia, passando con leggerezza da episodi drammatici della sua non facile vita da ragazzo a irresistibili momenti comici che in una meravigliosa città come Livorno puoi trovare ad ogni angolo delle strade e in ogni casa ma che solo una persona straordinaria come Umberto poteva raccontare come ha fatto lui. Umberto è stato un uomo di grande umanità e di grande simpatia, sempre pieno di compassione e solidarietà per il prossimo. L’amore che aveva per suo padre, bellissime le pagine nelle quali racconta della malattia del babbo e degli ultimi istanti passati accanto a lui, lo ha spinto anni dopo ad abbracciare il progetto Cure Palliative dedicandogli con entusiasmo tutto il suo impegno con grande generosità. Aver avuto la fortuna di conoscere Umberto Vivaldi è stata una delle cose più belle della mia vita”.

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