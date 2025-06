Avis, presentata la terza edizione di DonArti Livorno

Il palco del Surfer Joe ospiterà il 13 giugno il contest-festival DonArti Livorno. Sarà una serata a ingresso libero che avrà inizio alle ore 21 fra musica, fotografia e cultura del dono

di Martina Romeo

Anche quest’anno Avis Livorno celebra i suoi donatori in occasione del 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. E lo fa più in grande del solito. Il palco del Surfer Joe, in Terrazza Mascagni, ospiterà il 13 giugno la terza edizione del contest-festival DonArti Livorno. Una serata a ingresso libero che avrà inizio alle ore 21 e prevederà, mediante la presentazione dei Phrones, oltre all’ascolto delle diverse canzoni selezionate (raccolte poi in un album), anche la lettura delle poesie e la possibilità di ammirare le fotografie scelte dalla giuria del contest. “Le proposte quest’anno sono arrivate da tutta Italia, – ammette orgoglioso l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – una vera e propria dimostrazione dell’interesse che questa iniziativa è riuscita a suscitare”. Promosso da Avis Comunale Livorno e dal Polo Artistico Vinile, con la collaborazione di Avis Toscana, delle associazioni del dono e del patrocinio del Comune di Livorno, l’evento intende evidenziare l’importanza del dono attraverso l’arte, trasformando quest’ultima in un vero e proprio messaggio di speranza e solidarietà. Il tema delle proposte, delle quali è stata fatta un’accurata selezione, è la promozione e la cultura stessa del dono. In questo caso, però, il “dono” è inteso in tutte le sue sfumature: sangue, plasma, midollo. Donazione addirittura del tempo. Ma, al centro dell’evento, c’è sempre la volontà di promuovere i rapporti tra le persone e i gesti altruistici. A presentare l’evento il nuovo presidente di Avis Comunale Livorno, Antonio Cucè. “Questa è la terza edizione e, se siamo arrivati a questo punto, significa che c’è stato un coinvolgimento importante”. “Il fatto che la manifestazione sia partita da un qualcosa di piccolo, si sia poi ampliata e abbia coinvolto ancora più persone mi rende molto orgoglioso. – dichiara il direttore artistico della serata, Lorenzo Iuracà, anche presidente del Polo Artistico Vinile – Quest’anno abbiamo alzato il tiro con le opere proposte. Ne sono arrivate talmente tante che siamo stati costretti a fare una selezione”. Tra i diversi partner della manifestazione, troviamo anche AIL Livorno (Associazione Italiana contro le Leucemie) e ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). “DonArti sta per le ‘arti che si donano’, – interviene Andrea Leonardi, presidente di AIL – delle arti che fanno da filo rosso per sostegno e donazione. A nome della mia Associazione non posso che dire quanto sono affascinato da tutta questa attenzione e partecipazione”. Un parere condiviso anche da Andrea Tistarelli di ADMO: “vorrei ringraziare per la possibilità di informare e sensibilizzare il mondo su ciò che facciamo. Occasioni come questa sono importanti, soprattutto in una città come Livorno che conta una percentuale di donatori di midollo osseo di 2 su 100.000. Un vero e proprio orgoglio livornese”. Non è mancata dalle persone coinvolte un’incentivazione alla donazione del sangue e del plasma prima della stagione estiva. Un’azione all’apparenza semplice, ma di grande aiuto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©