Avis, regali ai piccoli pazienti e auguri a città e donatori

La mattina della vigilia di Natale il presidente di Avis Livorno, Matteo Bagnoli, ha consegnato alcuni piccoli doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Livorno alla presenza del primario, Roberto Danieli, e alla coordinatrice infermieristica. Speriamo che questo piccolo gesto – ha commentato Bagnoli – possa donare un sorriso ai bambini ricoverati e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i medici, il personale infermieristico e non che, quotidianamente, lavorano in reparto. Lo stesso materiale è stato distribuito nei giorni scorsi anche ai bambini ricoverati al Mayer”.



In pagina potete vedere i disegni realizzati dai bambini di alcune scuole elementari che hanno aderito al progetto Avis di sensibilizzazione al gesto del dono. Questi disegni sono stati affissi nei locali del centro trasfusionale per omaggiare i donatori che giornalmente e periodicamente si recano a donare sangue, plasma e piastrine.